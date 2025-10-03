Обявено е бедствено положение Царево и частично бедствено положение в Бургас

Частичното бедствено положение е обявено в Бургас, като то ще бъде в сила до 6 октомври, съобщиха от общината. Интензивните валежи в района доведоха до активиране на системата BG-ALERT с предупреждения за областта.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на Бургас, кварталите, рибарското селище "Ченгене скеле", село Маринка, вилна зона "Черниците", информират от общината.

Мостът във вилната зона е пропаднал и в момента няма достъп до нея. В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к/с "Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили. Затворен е и сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“, там има преобърнати 5 лодки.

Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони.

Едно от съобщенията за територията на общините Созопол, Приморско, Царево и Малко Търново пък е за наводнени улици. На хората се препоръчва да не излизат и да се преместят на по-висок етаж. Да се ограничи движението на превозни средства, допълват от областната управа.

Бедствено положение в Царево

По-рано тази сутрин община Царево обяви бедствено положение заради валежите, достигнали 200 л/кв. м, съобщиха от местната власт. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони, като е свикан и кризисен щаб, който да координира спасителните дейности и да оцени щетите.

Областният управител на Бургас е задействал системата BG ALERT, като е бил затворен пътят от Бургас до Созопол. Обходният маршрут е през с. Маринка. Денят е обявен за неучебен за училищата и детските градини както в Царево, така и в Приморско.

Пътят от хижа „Странджа“ до бургаския квартал „Крайморие“ е затворен за движение заради закъсали автомобили, съобщиха местните власти. Ситуацията е тежка в района на вилна зона „Черниците“, където нивото на водата надхвърля един метър, превръщайки го в опасна зона.

Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново също е затворен за движение. Затворен за движение е и моста при плаж Нестинарка. Затворен за движение е и пътя от гр. Царево през к-г Арапя и Оазис до Лозенец.

През нощта са получени множество сигнали за бедстващи хора и наводнени имоти. Около 02:35 ч. кметът на село Кости е подал сигнал до Районното управление на полицията в Царево, че дерето, преминаващо през селото, е излязло от коритото си и е заляло централния площад. На място незабавно са изпратени 14 служители на реда. Към 03:50 ч. водите са започнали да се оттичат, като в селото остава да дежури един полицейски екип, предаде БГНЕС.

Около 3.30 ч. сутринта голяма част от улиците в Царево са станали непроходими. Към момента няма пострадали.

"Обстановката е критична, количеството дъжд и валежи е значително по-голямо от предходното бедствие. Няма данни за жертви и пострадали към този момент. Предприети са всички превантивни действия. Има евакуирани хора, няколко пътя са затворени", каза кметът на града Марин Киров пред бТВ.

През септември 2023 г. буря и проливен дъжд наводниха Царево, къмпинги и курортни селища в района. Разрушени бяха пътища и няколко моста, като четирима души загинаха.