Обявено е бедствено положение Царево и частично бедствено положение в Бургас

Частичното бедствено положение е обявено в Бургас, като то ще бъде в сила до 6 октомври, съобщиха от общината. Интензивните валежи в района доведоха до активиране на системата BG-ALERT с предупреждения за областта.
Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на Бургас, кварталите, рибарското селище "Ченгене скеле", село Маринка, вилна зона "Черниците", информират от общината.
Мостът във вилната зона е пропаднал и в момента няма достъп до нея. В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.
Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к/с "Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили. Затворен е и сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“, там има преобърнати 5 лодки.
Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони.
Едно от съобщенията за територията на общините Созопол, Приморско, Царево и Малко Търново пък е за наводнени улици. На хората се препоръчва да не излизат и да се преместят на по-висок етаж. Да се ограничи движението на превозни средства, допълват от областната управа.
Бедствено положение в Царево
По-рано тази сутрин община Царево обяви бедствено положение заради валежите, достигнали 200 л/кв. м, съобщиха от местната власт. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони, като е свикан и кризисен щаб, който да координира спасителните дейности и да оцени щетите.
Областният управител на Бургас е задействал системата BG ALERT, като е бил затворен пътят от Бургас до Созопол. Обходният маршрут е през с. Маринка. Денят е обявен за неучебен за училищата и детските градини както в Царево, така и в Приморско.
Пътят от хижа „Странджа“ до бургаския квартал „Крайморие“ е затворен за движение заради закъсали автомобили, съобщиха местните власти. Ситуацията е тежка в района на вилна зона „Черниците“, където нивото на водата надхвърля един метър, превръщайки го в опасна зона.
Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново също е затворен за движение. Затворен за движение е и моста при плаж Нестинарка. Затворен за движение е и пътя от гр. Царево през к-г Арапя и Оазис до Лозенец.
През нощта са получени множество сигнали за бедстващи хора и наводнени имоти. Около 02:35 ч. кметът на село Кости е подал сигнал до Районното управление на полицията в Царево, че дерето, преминаващо през селото, е излязло от коритото си и е заляло централния площад. На място незабавно са изпратени 14 служители на реда. Към 03:50 ч. водите са започнали да се оттичат, като в селото остава да дежури един полицейски екип, предаде БГНЕС.
Около 3.30 ч. сутринта голяма част от улиците в Царево са станали непроходими. Към момента няма пострадали.
"Обстановката е критична, количеството дъжд и валежи е значително по-голямо от предходното бедствие. Няма данни за жертви и пострадали към този момент. Предприети са всички превантивни действия. Има евакуирани хора, няколко пътя са затворени", каза кметът на града Марин Киров пред бТВ.
През септември 2023 г. буря и проливен дъжд наводниха Царево, къмпинги и курортни селища в района. Разрушени бяха пътища и няколко моста, като четирима души загинаха.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Поредната изненада от времето
Кметът на София пък изпрати на телефоните на всички софиянци БГ Предупреждение - съобщение, че имало снеговалеж на Витоша (каква изненада) и подчинените му били затворили пътищата към планината поради опасност от ГОРОЛОМ - тъкмо мислех да покарам ски, а то ГОРОЛОМ.
Така е, като не са бетонирали всичко. Малко им остава, веднъж бетонират ли всичко ще се радват на проливния дъжд като риби в аквариум.