Обявяват частично бедствено положение в община Хасково

Частично бедствено положение ще бъде въведено днес в община Хасково заради пожара, който избухна в четвъртък до микроязовир край село Момино. Това каза пред медии заместник-кметът на общината Динко Тенев, цитиран от БТА, и уточни, че съвсем скоро предстои да издаде заповедта.
Пламъците обхванаха вчера следобед горски площи и земеделски земи между селата Момино и Елена, като засегнатата площ е около 1 000 декара. Огънят е обхванал и струпани след сеч дърва.
"На това огнище в момента има пет противопожарни автомобила и булдозер, който проправя просеки", каза директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Митко Чакалов.
По негови думи обстановката е спокойна и около големия пожар в Сакар планина, който възникна в понеделник около 15:00 часа в защитената местност Радинчево и унищожи над 30 000 декара в общините Харманли и Любимец.
"Има отделни огнища, по които работят дежурните ни екипи", уточни Чакалов.
Частичното бедствено положение в общините Харманли и Любимец оства.
"Обявяването на такова при пожар е важно за засегнатите земеделски стопани, защото в противен случай те не само няма да бъдат обезщетени, но ще бъдат и глобени от фонд "Земеделие", коментира областният управител на Хасково Стефка Здравкова.
За последното денонощие по информация на в страната са потушени 110 пожара. Това става ясно от информация на сайта на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Екипите на пожарната са реагирали на 142 сигнала за произшествия.
При пожарите за последните 24 часа няма загинали и пострадали. Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции.
23 от пожарите са нанесли материални щети, като шест от тях са в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 87 пожара, като от тях 50 са горели в сухи треви, горска постеля и храсти.
