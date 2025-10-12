Оферта за крадене, не за работа: Столична община планира жалба в КЗК за картел в поръчката за чистенето

Седмица след като Столична община мина във "военновременна ситуация" за сметопочистването на два големи района, извършвано от общинска фирма с крайно ограничен капацитет, постепенно се набавя техника и се подобрява ритъма на чистенето. Ситуацията може да се нормализира следващата седмица, заяви в неделя пред БНР Надежда Бобчева, заместник-кмет по екологията в Столичната община.

"Започваме да приближаваме резултата от поставената от нас задача за нужна техника за обслужването на двата столични района - получихме по два камиона от общините Ботевград и Елин Пелин, те вече изпълняват наряди, снощи получихме два камиона от гражданското сдружение "Гората.бг", които пристигнаха от Австрия и трябва да се пререгистрират, за да могат и те да обслужват, а за днес вече имаме 10 малки сметосъбиращи камиона от завода за отпадъци, които са на терен, три - големи и един камион с щипка, които ще изпълняват дейност. Не сме възстановили напълно нормалния ритъм, но се надявам в рамките на следващата седмица това да стане факт, тъй като очакваме още техника - по един камион от общините Благоевград и Панагюрище, а има и доста желаещи да започнат работа в завода за отпадъци и да обслужват тази техника", заяви пред БНР Надежда Бобчева.

Тя изказа специални благодарности на доброволците, помагащи за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село" и призова за разделно събиране на отпадъците.

"Искрено се надявам един от резултатите на тази криза с боклука да бъде приучаването ни да събираме разделно отпадъците".

"Имаме точки за доброволци и днес. Доброволци изготвиха и интерактивна карта с геотагове на съответните контейнери, които чакат да бъдат почистени и които вече са почистени, мобилни приложения", посочи още тя и добави, че в първите дни е имало "съмнително" струпване на едри отпадъци, примерно мебели.

От 5 октомври Столичната община чисти сама районите "Люлин" и "Красно село" с население от около 300 000 души. Причината е, че на търга за сметопочистване се яви единствено консорциум около фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманатидис – Таки, след като конкуренцията бе отстранен по съмнителен начин. До момента нито разследващите, нито КЗК са взели отношение по случая, макар че същата фирма зае солидни позции в бизнеса с боклука на други големи градове, управлявани от ГЕРБ.

По думите на Надежда Бобчева годишната план-сметка на Столичната община за обществената поръчка е била 302 млн. лева, "ако подпишем договори на цените, които са в офертите, това означава, че трябва да увеличим този разход със 102 млн. лева. Това са 30% увеличение отведнъж и то необосновано":

"Ние взехме ценовите оферти от всички и направихме финансов разчет, ако това са цените, които те искат от Общината, колко би бил потенциалният разход за такса битови отпадъци. ... Ние сме на прага на въвеждането на принципа "Замърсителят плаща", който ще преразпредели тежестта между бизнеса и хората. Така или иначе е много вероятно да се наложи хората да плащат повече. Ако натоварим това необосновано увеличение на гражданите, скокът би бил шоков - може да достигне до 10 пъти. Това е идеята - да направим така, че този преход да бъде плавен, той е неизбежен. Целта е да се предоставя тази услуга относително на цената, за която се плаща, а не да бъде завишавана по този брутален начин. Защото това, което виждаме в офертите, не е оферта за работа, то е опит за кражба".

Според нея дори година по-рано да е била подадена поръчката в Агенцията за обществени поръчки, пак са щели да бъдат забавени достатъчно, за да са в тази затруднена ситуация.

"Обвиненията, че сме се забавили с тази обществена поръчка са от тези, които бавеха нещата", смята тя и призова "държавата да даде отговори за запалените камиони на една от фирмите, кандидатстваща за поръчката, както и за отнетия лиценз от МОСВ на друга фирма":

"Защо по този начин беше елиминирана конкуренцията? Защо се мълчи по тези въпроси, а сега иска да ни помага. Планираме да подадем жалба в КЗК за картел при участниците, тъй като цените, които дават, са сходни. ... Искаме да са ясни правилата, да е ясно какво прави държавата и да не ни пречи".

Общинският съвет няма никакви правомощия по Закона за обществените поръчки, подчерта Бобчева и коментира:

"Ако искат да ни помагат, нека за всички онези разумни неща, които ние предлагаме, да намираме съгласие. Тази седмица изведнъж предложението общинското дружество "Софекострой" да изпълнява тази дейност получи феноменална подкрепа в Столичния общински съвет (СОС) от всички. Досега не сме получавали официални предложение за това от БСП, нито сме провеждали срещи по тази тема, учудена съм, че сега от БСП твърдят, че това е тяхно предизборно предложение. Те също могат да инициират подобни доклади в СОС, но този четвъртък беше първият за мандата".

Подозрително изглежда съвпадението, че точно в тази седмица бяхме извикани в прокуратурата с директора на завода за боклук, зави Бобчева.

Ваня Григорова и Прошко Прошков атакуват кмета за поръчката

Междувременно напусналата БСП общинска съветничка Ваня Григорова и съветникът от ГЕРБ-СДС Прошко Прошков повториха пред бТВ обвиненията си към кмета Васил Терзиев и екипа му.

"В СОС Васил Терзиев каза, че има план, но ние не сме го чули. Това, което се вижда е, че конкурсът е тежко компрометиран, там няма повече от един кандидат в зона, което означава, че няма конкуренция. Г-н Терзиев направи решителна крачка като заяви, че няма да приеме извиване на ръце и аз напълно го подкрепям, но когато си казал "А", следва да кажеш и "Б", коментира Григорова.

Според нея или обществената поръчка трябва да се прекрати, или да се премине към директно договаряне.

Прошко Прошков каза, че всички са застанали зад кмета Васил Терзиев в опита му да не допусне "извиване на ръце".

"Но когато си тръгнал срещу мафията – не отиваш с малко ножче срещу калашниците. А именно подготвяш навреме обществената поръчка. Има забавяне от над година на една процедура, която е изключително сложна. От април 2024 г. водим тези разговори за поръчката и че се бавят", продължи той.



Григорова коментира, че предстои да се укрепи общинското дружество за сметопочистване "Софекострой". Според нея отпуснатите му 9 млн. лв. са крайно недостатъчни да поеме допълнителни райони.



"Подкрепяме кмета в заявката му, че няма да се огъне, не го подкрепяме, че откри обществената поръчка 10 дни преди да изтекат договорите – това е недопустимо управленско решение. Създадохме си криза сами", добави Прошков.



Според него кметът Терзиев трябва да потърси отговорност от ресорния заместник-кмет по екология, така и от оценителната комисия от експерти. "Получи подкрепа от държавата, каза: "Не я искам". Големият страх на кмета е да получи подкрепа, защото да получих подкрепа означава, че трябва да покажеш компетентност. Митът, че всички му пречат, за мен е проблем", допълни той.

Прошков алармира, че договорите за снегопочистване на София също са изтекли. Общинските съветници бяха категорични, че ако кметът Терзиев предложи добро решение на кризата, то ще бъде подкрепено.