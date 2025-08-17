Офисите на управляващата партия в Сърбия бяха подпалени в пета поредна вечер на протести

Нови сблъсъци избухнаха между антиправителствени протестиращи и жандармерията в различни части на Сърбия за пета поредна вечер на напрежение, след като офиси на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) бяха подпалени, предаде Би Би Си.

Според свидетели полицията използвала във Валево светлинно-звукови гранати и сълзотворен газ срещу демонстранти, след като малка група маскирани лица подпали празните помещения на СПП.



В столицата Белград и в Нови Сад се разпространиха множество обвинения за насилие и полицейско насилие. Сръбското вътрешно министерство отрече тези твърдения.



Това се случва на фона на изявление от Русия, че ще подкрепи про-кремълски настроения президент Александър Вучич, лидер на СПП, заявявайки, че "няма да остане безучастна".



Протестите първоначално бяха предизвикани от срутването на жп гара в Нови Сад през ноември миналата година. Сърбите настояват за предсрочни избори и край на 12-годишното управление на президента Александър Вучич.



Докато антикорупционните демонстрации събраха стотици хиляди хора, те до голяма степен протичаха мирно до сряда, когато привърженици на правителството организираха контрапротести.



В събота вечерта отново бяха мобилизирани жандармерийски части в редица градове, включително Белград, докато хиляди хора излязоха на улиците с искане за предсрочни избори. Офисите и знамената на СПП се превърнаха във фокус на гнева на протестиращите. Демонстранти счупиха и прозорците на централата на Сръбската радикална партия – коалиционен партньор на управляващите.



През последната седмица има съобщения за пострадали на различни протести, а в социалните мрежи се разпространява непотвърдено видео, показващо как полицаи пребиват мъж във Валево.



Майкъл О’Флахърти, комисар на Съвета на Европа по правата на човека, изрази притеснение в петък за "непропорционалната употреба на сила от полицията" в Сърбия и призова властите "да прекратят произволните арести и да деескалират ситуацията".



Вучич реагира на събитията от събота чрез публикация в Instagram, в която написа, че "насилието е израз на пълна слабост" и обеща да "накаже хулиганите". Той многократно е отхвърлял призивите за предсрочни избори и нарича протестите част от чуждестранен заговор за свалянето му.

Руското външно министерство предложи подкрепа на про-кремълския президент. В изявление ведомството заяви, че "не можем да останем безучастни към случващото се в братска Сърбия". Според тях полицията използва законни методи и средства за "овладяване на насилствени тълпи" и че са застрашени общественият ред, сигурността и човешки животи".

Протестите обхванаха Сърбия почти ежедневно след ноември, когато рухна покривът на жп гарата в Нови Сад и загинаха 16 души. Трагедията се превърна в символ на дълбоко вкоренената корупция в балканската държава. Първоначалните искания за прозрачно разследване прераснаха в настояване за предсрочни избори. В пиковите си моменти протестите събраха стотици хиляди хора по улиците.