Офицери от ГРУ и сайтове на английски: Русия разпространява дезинформация за вируса

Руските разузнавателни служби използват три уебсайта на английски език, за да разпространяват дезинформация за коронавирусната пандемия в стремеж да използват кризата, която Америка се опитва да възпре преди президентските избори през ноември. Това са казали пред Асошиейтед прес официални американски представители.

Те са разговаряли с агенцията под условие да останат анонимни, защото не са упълномощени да говорят публично по въпроса. Предоставената от тях информация преди е била секретна, но нейната степен на поверителност е била снижена, поради което източниците на агенцията могат свободно да я обсъждат.

Двама руснаци на високи постове в руското военно разузнаване, известно като ГРУ, са идентифицирани като отговорни за дезинформационната кампания, предназначена да достигне американската и западната публика, казали източниците на АП.

Между края на май и началото на юли, казва един от източниците, уебсайтовете са публикували около 150 статии за действията срещу пандемията, целящи или да хвалят Русия, или да клеветят САЩ. Сред заглавията, привлекли вниманието на американските представители е било: "Помощта на Русия за Америка срещу Covid-19 насърчава усилията за разведряване" (което намеква, че Русия е предоставила на САЩ спешна и значима помощ в борбата с пандемията), а също "Пекин вярва, че Covid-19 е биологично оръжие", което наля вода в мелницата на китайците.

Тези разкрития се появяват, когато разпространяването на дезинформация, вкл. от Русия, поражда сериозна загриженост преди президентските избори през ноември, тъй като американските служби се стремят да избегнат повторение на изборите от 2016 г., когато руска ферма за тролове предприе тайна кампания в социални медии, за да разедини американското обществено мнение и да фаворизира тогавашния кандидат Доналд Тръмп qи срещу опонентката му от демократите Хилари Клинтън. В необичайно публично изказване в петък шефът на контраразузнаването каза, че Русия продължава да използва тролове в интернет, за да прокара свои целиq m,rmf;ks Асошиейтед прес.

Даже и да са далеч от политиката, двете кризи, сполетели страната и по-голямата част от света - пандемията и расовите отношения и протести - предлагат благодатна почва за невярна информация и налагане на лъжи. Самият Тръмп стана център на вниманието, след като сподели погрешна информация за недоказано лекарство срещу коронавируса във видео, свалено впоследствие от "Туитър" и "Фейсбук".

Източниците описват руската дезинформация като част от продължаващите настойчиви усилия за прокарване на фалшив наратив и предизвикване на смут. Те не казват, че опитите в тези конкретни сайтове са пряко свързани с ноемврийските избори, но някои от материалите видимо очернят Джо Байдън, съперника на Тръмп от демократите, и призовават да не се забравят руските опити през 2016 за изострянето на междурасовите отношения в Америка и да предизвикат обвинения в корупция срещу политически фигури в САЩ.

Въпреки че американски представители и преди са предупреждавали за разпространяването на дезинформация за пандемията, във вторник те отидоха по-далеч, като посочиха една конкретна регистрирана в Русия информационна агенция - InfoRos, която оперира уебсайтовете InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld. Те използват пандемията, за да прокарват антизападни цели и да разпространяват дезинформация, продължава АП.

Източниците на агенцията казват, че сайтовете прокарват своя наратив чрез сложен, но ефективен начин, който оприличават с прането на пари. Така историите, написани на добър английски език и често с проруски чувства, циркулират из други новинарски източници, за да прикрият своя източник и да подсилят легитимността на информацията. Освен това уебсайтовете подсилват материали от другаде, казаха правителствените източници.

Имейл до "ИнфоРос" не получи във вторник незабавен отговор, пише агенцията.

Освен с коронавируса те се занимават и с новини от САЩ, световна политика и водещите теми за момента. Заглавие в InfoRos.ru за размириците в американските градове гласи: "Хаос в сините градове". Статията ридае как нюйоркчаните, израснали при твърдия подход срещу престъпността на бившите кметове Руди Джулиани и Майкъл Блумбърг и са имали "нулев страх от улицата" сега трябва "да се приспособяват към високата престъпност в градските зони". В друга статия под заглавие "Украинският капан за Байдън" се твърди, че "Украингейт" (отпратка към статиите за едновремешните връзки на Байдъновия син Хънтър с украинска газова компания) "продължава да се разгръща с нова сила".

Американските представители идентифицирали двама от хората, за които се смята, че стоят зад операциите на тези сайтове. Двамата - Денис Валериевич Тюрин и Александър Генадиевич Старунский - са заемали водещи позиции в InfoRos, но са служили в специализираното звено на ГРУ за военнопсихологическо разузнаване и поддържат тесни контакти с него, казаха източниците.

Връзките на InfoRos и One World с руската държава са привличали и преди вниманието на европейски анализатори на дезинформацията. През 2019 г. звеното на Европейския съюз за проучване на дезинформационните кампании посочи One World като "нова добавка към пантеона на базираните в Москва дезинформационни медии". Звеното отбеляза, че съдържанието в One World често преповтаря руския дневен ред по въпроси, вкл. за войната в Сирия.

В публикуван миналия месец доклад на друга НПО, базираната в Брюксел EU DisinfoLab, се проучват връзките на InfoRos и One World с руското военно разузнаване. Изследователите са идентифицирали технически улики, които свързват тези уебсайтове с Русия, както и някои финансови обвързаности на InfoRos с правителството. "InfoRos се развива в сенчеста сива зона, където редовните информационни дейности са смесени с много спорни действия, които по много голяма вероятност са свързани с информационните операции на руската държава", заключават авторите на доклада.

На своята страница на английски език във "Фейсбук" InfoRos определя себе си като "Информационна агенция: светът през очите на Русия".

По БТА