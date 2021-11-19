Официално: Кои са новите депутати (списък)

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви официално списъка с избраните за народни представители след изборите на 14 ноември.

Преди публикуването му бившият премиер Бойко Борисов за трети път се отказа от депутатското си място. От това да са народни представители се отказаха още водачът ГЕРБ в Силистра Тодор Стаматов Тодоров, Сюлейман Махмуд Кичиков (ДПС, Пазарджик), Веселина Иванова Радославова (ДПС, 26 МИР) и Осман Акчай Мурадов ( ДПС, Пазарджик).

Делян Пеевски, който в рамките на по-малко от една година се отказа, а след това се върна в политиката, остава депутат. По време на предизбрната кампания той заяви, че след изборите всеки ден ще бъде в парламента. Ако спази думите си, това би било сериозна промяна, защото през последните години посещенията му в Народното събрание в качеството му на депутат са били по-скоро изключение.

Иначе сега Пеевски е един от 22-мата народни представители, избрани от две листи, които трябва до събота да обявят от кой избирателен район искат да влязат. След това ЦИК ще обяви кои влизат на тяхно място в МИР-овете, от които са се отказали.

В новия парламент "Продължаваме промяната" (ПП) има 67 депутатски места, ГЕРБ има 59, ДПС – 34, БСП – 26, "Има такъв народ" (ИТН) – 25, "Демократична България" (ДБ) - 16 и "Възраждане" – 13.

Ето как изглежда списъкът с депутатите:

1 МИР Благоевград

ДПС - Делян Славчев Пеевски ,Халил Реджепов Летифов

ИТН - Виктория Димитрова Василева

ПП - Андрей Атанасов Гюров, Владимир Славев Табутов, Екатерина Кирилова Димитрушева

ДБ - Иван Йорданов Димитров

ГЕРБ - Росен Димитров Желязков, Стефан Апостолов Апостолов, Костадин Томов Стойков

БСП - Георги Георгиев Михайлов

2 МИР Бургас

Възраждане - Цончо Томов Ганев

ДПС - Севим Исмаил Али, Ешереф Кязим Ешереф, Фатме Хасан Рамадан

ИТН - Ивайло Ванев Вълчев

ПП - Константин Живков Бачийски, Христо Симеонов Симеонов, Димитър Михайлов Ташев, Милко Асенов Пенев

ДБ - Ивайло Николаев Мирчев

ГЕРБ - Любен Любенов Дилов, Жечо Дончев Станков, Деница Пламенова Николова

БСП - Петър Георгиев Кънев

3 МИР Варна

Възраждане - Костадин Тодоров Костадинов

ДПС - Ерджан Себайтин Ебатин

ИТН - Филип Маринов Станев, Александър Атанасов Александров

ПП - Даниел Максим Лорер, Антон Йорданов Тонев, Калоян Тонев Икономов, Снежана Великова Апостолова ,Благовест Чанев Белев

ДБ - Стоян Александров Михалев

ГЕРБ - Костадин Георгиев Ангелов, Славена Димитрова Точева, Красен Кирилов Кралев, Павел Алексеев Христов

БСП - Корнелия Петрова Нинова

4 МИР Велико Търново

Възраждане - Елена Цонева Гунчева

ДПС - Делян Славчев Пеевски

ИТН - Андрей Иванов Чорбанов

ПП - Йордан Ивов Терзийски, Милен Илиев Матеев

ГЕРБ - Костадин Георгиев Ангелов, Димитър Стойков Николов

БСП - Явор Руменов Божанков

5 МИР Видин

ИТН - Иво Георгиев Атанасов

ПП - Петър Любенов Миланов

ГЕРБ - Росица Любенова Кирова

БСП - Филип Стефанов Попов

6 МИР Враца

ДПС - Цветан Иванов Енчев

ИТН - Георги Станчев Георгиев

ПП - Деница Димитрова Симеонова

ГЕРБ - Петя Цветанова Аврамова, Красен Георгиев Кръстев

БСП - Александър Тихомиров Симов

7 МИР Габрово

Възраждане - Даниел Петров Петров

ДПС - Юсеин Хасанов Вейселов

ПП - Яна Веселинова Балникова

ГЕРБ - Томислав Пейков Дончев

8 МИР Добрич

ДПС - Хасан Ахмед Адемов

ИТН - Филип Маринов Станев

ПП - Йорданка Яникова Костадинова, Галина Събева Георгиева

ГЕРБ - Деница Евгениева Сачева

БСП - Мая Йорданова Димитрова

9 МИР Кърджали

Възраждане - Георги Николаев Георгиев

ДПС - Мустафа Сали Карадайъ, Мукаддес Юсуф Налбант, Байрам Юзкан Байрам, Адлен Шукри Шевкед

10 МИР Кюстендил

ИТН - Виктория Димитрова Василева

ПП - Георги Николаев Стамов

ГЕРБ - Христо Богомилов Терзийски

БСП - Бойко Любомиров Клечков

11 МИР Ловеч

ДПС - Станислав Димитров Анастасов

ИТН - Любомир Антонов Каримански

ПП - Искрен Цветославов Арабаджиев

ГЕРБ - Николай Нанков Нанков

БСП - Вяра Емилова Йорданова

12 МИР Монтана

ДПС - Димитър Иванов Аврамов

ИТН - Пламен Николаев Абровски

ПП - Инна Владимирова Иванова

ГЕРБ - Ирена Методиева Димова

БСП - Ирена Тодорова Анастасова

13 МИР Пазарджик

Възраждане - Стоян Николов Таслаков

ДПС - Йордан Кирилов Цонев

ИТН - Станислав Светозаров Балабанов

ПП - Ивайло Валентинов Шотев, Петър Николаев Куленски

ДБ - Антоанета Димитрова Цонева

ГЕРБ - Екатерина Спасова Гечева-Захариева, Стефан Неделчев Мирев

БСП - Драгомир Велков Стойнев

14 МИР Перник

ДПС - Александър Несторов Несторов

ПП - Никола Георгиев Минчев

ДБ - Зорница Велинова Стратиева

ГЕРБ - Кирил Миланов Ананиев

15 МИР Плевен

ДПС - Марио Киров Рангелов

ИТН - Радостин Петев Василев, Александър Велиславов Тодоров

ПП - Иван Маркос Христанов, Стоил Мирославов Стоилов

ГЕРБ- Валери Пламенов Лачовски, Десислава Цветанчова Трифонова

БСП - Румен Василев Гечев, Илиян Славейков Йончев

16 МИР Пловдив

Възраждане - Елена Цонева Гунчева

ИТН - Тошко Йорданов Хаджитодоров

ПП - Кирил Петков Петков, Христо Йорданов Даскалов, Росен Добрев Костурков, Александър Николаев Ракшиев

ДБ - Христо Любомиров Иванов

ГЕРБ - Иван Борисов Тотев, Радомир Петров Чолаков, Стефан Иванов Шилев

БСП - Кристиан Иванов Вигенин

17 МИР Пловдив област

Възраждане - Ангел Жеков Георгиев

ДПС - Рамадан Байрам Аталай

ИТН - Тошко Йорданов Хаджитодоров

ПП - Росен Добрев Костурков, Гергана Кузманова Данева, Стою Теодоров Стоев

ГЕРБ - Дани Стефанова Каназирева, Младен Николов Шишков, Иван Йовков Червенков

БСП - Веска Маринова Ненчева, Манол Трифонов Генов

18 МИР Разград

ДПС - Ахмед Реджебов Ахмедов, Ихсан Халил Хаккъ

ПП - Марин Шишев Шишев

ГЕРБ - Десислава Вълчева Атанасова

19 МИР Русе

ДПС - Ализан Нихат Яхова

ИТН - Светлин Костов Стоянов

ПП - Николай Йорданов Събев, Рена Енчева Стефанова, Велико Митков Минков

ГЕРБ - Десислава Вълчева Атанасова, Михаил Петков Илиев

БСП – Крум Костадинов Зарков

20 МИР Силистра

ДПС - Джевдет Ибрям Чакъров, Гюнер Нихат Ахмед

ПП - Стоян Иванов Георгиев

ГЕРБ - Ивелин Статев Иванов

21 МИР Сливен

ИТН – Ивайло Ванев Вълчев

ПП - Татяна Славова Султанова- Сивева, Георги Йорданов Гвоздейков

ГЕРБ – Десислава Жекова Танева, Мария Щерева, Белова

БСП - Атанас Зафиров Зафиров

22 МИР Смолян

ДПС - Хайри Реджебов Садъков

ПП - Михал Григоров Камбарев

ДБ - Зарко Филипов Маринов

ГЕРБ - Красимир Митков Събев

23 МИР София

Възраждане - Николай Георгиев Дренчев

ИТН - Николай Стефанов Радулов

ПП - Асен Васков Василев, Настимир Ананиев Ананиев, Иван Маркос Христанов, Венко Николов Сабрутев, Васил Стефанов Стефанов, Пламен Петров Шалъфов

ДБ - Атанас Петров Атанасов, Георги Йорданов Ганев, Антоанета Димитрова Цонева

ГЕРБ - Румен Димитров Христов, Асен Георгиев Балтов, Александър Руменов Ненков, Александър Койчев Иванов

БСП - Христо Танчев Проданов

24 МИР София

Възраждане - Петър Николаев Петров

ИТН - Ива Митева Йорданова-Рупчева

ПП - Кирил Петков Петков, Лена Здравкова Бориславова, Никола Георгиев Минчев, Радостина Александрова Ценова

ДБ - Владислав Панчев Панев, Мартин Димитров Димитров

ГЕРБ - Даниел Павлов Митов, Тома Любомиров Биков, Евгения Бисерова Алексиева

БСП - Георги Страхилов Свиленски

25 МИР София

Възраждане - Костадин Тодоров Костадинов

ИТН - Андрей Николаев Михайлов

ПП - Христо Христов Петров, Калина Бориславова Константинова, Венеция Огнянова Нецова-Ангова, Искрен Николаев Митев, Цветелина Калинова Симеонова-Заркин

ДБ - Елисавета Димитрова Белобрадова, Александър Димитров Симидчиев

ГЕРБ - Христо Георгиев Гаджев, Анна Василева Александрова, Лъчезар Богомилов Иванов, Петър Николаев Николов

БСП - Корнелия Петрова Нинова

26 МИР София област

ДПС - Цветан Иванов Енчев

ИТН - Андрей Иванов Чорбанов

ПП - Александър Димитров Дунчев, Юрий Олегов Козлов

ДБ - Божидар Пламенов Божанов

ГЕРБ - Младен Найденов Маринов, Николина Панайотова Ангелкова

БСП – Иван Ивайков Ченчев

27 МИР Стара Загора

Възраждане - Искра Михайлова Михайлова

ДПС - Халил Реджепов Летифов

ИТН - Тихомир Гочев Тенев

ПП - Радослав Стефанов Рибарски, Атанас Димитров Михнев, Радослав Красенов Василев

ДБ - Атанас Владиславов Славов

ГЕРБ - Красимир Георгиев Вълчев, Маноил Минчев Манев, Илиана Петкова Жекова

БСП - Георги Янчев Гьоков

28 МИР Търговище

ДПС - Джейхан Хасанов Ибрямов, Имрен Исметова Мехмедова

ПП - Александра Стефанова Милчева

ГЕРБ - Теменужка Петрова Петкова

29 МИР Хасково

ДПС - Сезгин Юсеин Мехмед, Мюмюн Сали Мюмюн

ИТН - Силви Кирилов Петров

ПП - Асен Васков Василев, Атанас Петров Атанасов

ГЕРБ - Делян Александров Добрев, Георги Тенев Станков

БСП - Владимир Маринов Маринов

30 МИР Шумен

ДПС - Мустафа Сали Карадайъ, Хамид Бари Хамид

ИТН - Пламен Николаев Николов

ПП - Антония Кънчева Димитрова

ГЕРБ - Красимир Георгиев Вълчев

БСП - Иван Валентинов Иванов

31 МИР Ямбол

Възраждане - Никола Ангелов Димитров

ПП - Мирослав Николаев Иванов

ГЕРБ - Димитър Ангелов Иванов

БСП - Кристиан Иванов Вигенин