Огън пламна в гората над Сенокос, наблизо е открита нива с канабис

Докато пожарникари, служители на горските стопанства и десетки доброволци са потушавали избухнали в неделя сутринта пожар в гората над село Сенокос, община Симитли, разследващи полицаи са открили в района голяма нива с канабис, предаде БНР.

Сигналът за запалването е подаден малко преди 7 часа . Незабавно към мястото тръгват четири екипа пожарникари със специализирани автомобили, служители от горските стопанства в Симитли и Благоевград, както и десетки доброволци. В ранния следобед огънят е бил локализиран, като и в момента се потушават вътрешните огнища, които са в периметъра на 15 декара борова гора. Няма опасност за хората и къщите в населеното място.

Разследват се причините за пожара, възникнал в необичайно време - рано сутринта. По непотвърдена официално информация, при обход на района полицаите са открили голяма нива с канабис, която е била снабдена със система за капково напояване. Към момента не е известно дали това има връзка със запалването и дали съцветията на канабиса, които в момента са готови за събиране, са били прибрани.

Директорът на Държавно горско стопанство – Симитли инж. Благой Кишев коментира пред бТА, че пожарът е обхванал между осем и десет декара борова гора. „Да се надяваме до довечера всичко да бъде наред и да не се появи силен вятър“, каза той.

По думите му по цялата периферия на пожара има хора.