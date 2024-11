Огнената кралица на блуса Бет Харт се завръща в България

Всеки, който е слушал Бет Харт на живо, всеки, който е бил докоснат от нейната музика, знае, че тя влага всяка частица от себе си в нея. Феновете са луди по нейния дрезгав тембър, нейната близост с публиката, нейната откровеност.

Вдъхновяващата ѝ енергия не е неизчерпаема. Бет също има нужда от някого, на чието рамо да се отпусне, някой, който да я прегърне, когато има нужда от това.

"Това е една истинска история", разказва Бет Харт за заглавната песен от новия си албум. "You still got me" e албум за истинските неща в живота. За любовта, за доверието, за упованието в хората, които обичаме, и които обичат нас.

Новият албум на номинираната за "Грами" Бет Харт е поглед навътре във всеки от нас, албум за битките, които всеки от нас води в душата си.

Албумът избухва с взривящото първо парче - "Savior With A Razor", изпълнено със Slash от Guns N’ Roses. Продължава с класическия блус "Suga N My Bowl" в колаборация с Ерик Гейлс, и се развива по един изключително интересен начин, преливащ от емоции, чувства, и самоосъзнаване, които зрителите ще имат възможност да изпитат лично в топлата юлска вечер на 2025 г. в София.

Главозамайващ вокалист с уникален тембър, виртуоз на пианото, многолик музикант, преминаващ от джаз и блус до R&B и рок звучене, текстописец и автор на музика - Бет Харт е разпозната като емблема на цяло поколение.

Легенди на китарата като Слаш, Джо Бонамаса, Бъди Гай споделят сцената с нея през годините.

Изпълвала със зрители десетки пъти най-големите зали в света - Royal Albert Hall в Лондон, Olympia в Париж, Ryman Auditorium.

Кралицата на Блуса, Бет Харт, както я наричат, оставя публиката без дъх, не само заради музиката си, но и заради пълното си отдаване и откровение. Наричана още "преродената Джанис Джоплин" тя не може да бъде нито описана, нито разказана, а единствено чута.

Артистът с най-интимната връзка с публиката, призната от цял свят. Най-откровеният изпълнител, който сцените познават, ще разчувства отново българската публика през следващата година в парк център "Юнак" в София.

Концертът е на 24 юли 2025 г., началото е 20 часа, а билетите са в продажба в системата на Ивентим.

Организатор е продуцентска агенция "БГ Саунд Стейдж".