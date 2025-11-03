ОИК-Варна се занимава със сигнал за отстраняването на Благомир Коцев като кмет

Сигнал, с който се иска да се провери дали не трябва да бъдат прекратени правомощията на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев, е получен в Общинската избирателна комисия във Варна.
От там са поискали справка от общината и от общинския съвет за продължителността на полагаемия отпуск на кмета, както и за заповедите за заместване, които е издал.
Последната такава заповед е от 30 октомври и според нея заместник-кметът Павел Попов трябва да продължи да изпълнява функциите на кмет до 11 ноември 2025 г.
Попов пое управлението на града след ареста на Благомир Коцев на 8 юли.
Сигналът до ОИК-Варна е подаден от Дамян Александров Христов в понеделник, 3 ноември. В него се цитират "публикации в електронни медии и в социалните мрежи", в които изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов казвал, че след 30 октомври Благомир Коцев не може повече да ползва отпуск или да отсъства от работа.
"Това е предпоставка за прекратяване на пълномощията му", пише в сигнала на Дамян Христов. Той иска от ОИК - Варна да провери случая и ако са налице основания, да прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев.
Председателят на общинската избирателна комисия Велин Жеков обясни, че процедурата изисква сигналът да бъде проверен. Затова са поискани документи от общината и от общинския съвет във Варна, за да се изяснят фактите около отпуска на Благомир Коцев.
След получаването им комисията ще прецени, дали са достатъчни и след това ще излезе с решение по сигнала, или ще изиска още документи, за да се произнесе. "ОИК не може да вземе решение, без да е изяснила цялата фактическа ситуация по казуса", коментира Жеков. Според него постановяването на решение по сигнала ще отнеме време.
Миналия петък защитата на варненския кмет поиска той да бъде освободен от ареста, а делото му прекратено заради липса на доказателства за извършено престъпление. Ако прокуратурата откаже, ще бъде внесено ново искане за промяна на мярката му за неотклонение, обяви адвокат Ина Лулчева.
В петък прокуратурата официално обяви края на разследването срещу варненския кмет и започва предявяване на събраните над 60 тома доказателства срещу него. Адвокатите на Коцев твърдят, че от тези материали става ясно, че не Коцев е искал подкупи, а други хора от негово име.
Благомир Коцев не пожела да се снима под герба и ГЕРБ - Ново начало му спретнаха постановка с Пламенка. Усетиха се, че и от този храст няма да изкочи заек и решиха да пробват с отстраняването му. Ще стане като с кмета на Слатина - пак ще спечели изборите и то с по-добър резултат.
Как сте, шарлатани? Движите ли корупцията? Захлебвате ли? Колко са ви % тите от обществените поръчки към днешна дата?