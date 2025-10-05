Около 1000 души са блокирани на Еверест заради виелица

По склоновете на връх Еверест откъм Тибетската страна около хиляда души са блокирани поради снеговалежи и виелици, съобщават световните агенции в неделя, 5 октомври.

Както информират китайски медии, хората се намират в лагери на височина 4900 метра. Палатките на някои от тях са повредени от лошото време. В спасителната операция са включени стотици местни жители, включително професионални планински водачи, както и специализирана техника. Работата им обаче е затруднена от дълбоките преспи и нестабилната връзка.

Според китайската новинарска платформа Jimu Xinwen, вече има загинали сред блокираните на Еверест. Официално потвърждение на тази информация липсва.

Жертви на лошото време в Непал

Снеговалежите бушуват в региона от 3 октомври. Вечерта на 4 октомври местните власти затвориха достъпа на туристи до връх Еверест. На тези, които планираха пътуване дотук в близко бъдеще, бе препоръчано да го отложат.

Лошото време е довело до жертви и в съседен Непал. По данни на агенция Ройтерс, от 3 октомври насам там са загинали най-малко 47 души поради проливни дъждове и буйни наводнения.

Сезонът от септември до декември се смята за пика на туристическия поток към Еверест.