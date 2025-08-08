Около 40% от софиянци ще доплащат за парно, средната сума е 190 лв.

Средният разход на софиянци с центално отопление през изминалия сезон е бил 782 лв. без ДДС за имот до 70 кв. м, което е с 5 процента повече спрямо предходния период на отчитане, въпреки че е предължил с 35 дни повече, сочат данните на топлининя счетоводител "Техем", обявени в петък.

По-ниската цена на топлинната енергия (128.25 лв./МВтч без ДДС спрямо 137.93 лв. миналата година) и намаленото потребление на топла вода (–8%) компенсират по-високия разход за отопление (+17%).

В резултат на това над 59% от клиентите на "Техем" в София приключват отоплителен сезон 2024/2025 с равни сметки или сума за получаване, а останалите 41 на сто имат да доплащат.

Средната изравнителна сметка с доплащане е за 190 лв. без ДДС, което е с 13 на сто повече спрямо предхония отоплителен сезон.

Средната сума за получаване, заради платине в повече през зимата сметки от реално потребените, е 157 лв. без ДДС, което е плюс пет лева спрямо миналата година.

Изравнителните сметки могат да бъдат обжалвани или клиентите, които не са осигурили достъп и им е начислена пълната мощност на радиаторите, да поискат допълнителен отчет до 31 август.

Данните на фирмата за дялово разпределение сочат, че клиентите, чиито топломери се отчетат всеки месец, са изразходвали средно 15% по-малко енергия от тези с годишно изравняване. Основната причина за това, е че като си виждат реалното потлебление и фактурата могат да реагират навреме и да ограничават разходите си.

Дружеството отбелязва, че дистанционните разпределители, топломери и водомери, които клиентите монтират в домовете си, дават пълна прозрачност, предвидимост и възможност за честа информация за потреблението и премахват нуждата от осигуряване на достъп за отчет, което прави месечните сметки за парно в София напълно достъпни като избор на потребителите.

От "Техем" също така припомнят, че до 31 декември 2026 г. всички уреди за дялово разпределение, включително водомерите за топла вода в топлоснабдени сгради, трябва да бъдат подменени с дистанционни.