Окончателните резултати потвърдиха победата на центристката партия "Демократи 66" на изборите в Нидерландия

Нидерландската центристка партия "Демократи-66" (Д-66) спечели с малка преднина парламентарните избори в Нидерландия, съобщи късно снощи избирателната комисия в Хага, след като бяха преброени окончателно всички гласове, включително на избирателите в чужбина, предаде ДПА.
Избирателната комисия потвърди, че "Демократи-66", водена от Роб Йетен, и крайнодясната популистка Партия на свободата на Герт Вилдерс са спечелили по 26 места в 150-местния парламент, но партията Д-66 е получила повече гласове.
Изборната служба на новинарската агенция АНП прогнозира победа на партията "Демократи-66" миналия петък въз основа на предварителните резултати.
Официалните резултати от парламентарните избори в Нидерландия ще бъдат обявени на 7 ноември.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
5 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Горкият човечец... Нехуманно е, човек във 2-ра фаза на деменция да бъде изоставен без надзор от семейството му... Дори и Меланията е вдигнала ръце от него и го е заключила в стаята с компютъра да си "пише" - има си голям щаб с "обяснители" - какво е искал да каже, защо го е казал, как го е казал...те да се оправят с него...
Тръмп; “Неговите принципи са тествани повече от ХИЛЯДА години"... Отдавна казвам, че не е ориентиран за време, място и (особено) собствена личност, което е психиатрична диагноза за шизофреник и/или де-бил!
Нямаше да е той, ако не беше заплашил.
Дано подкрепи и Терзиев в София .................
Тъй де, ако не е негов Андрю праща веднага гвардията в Ню Йорк..