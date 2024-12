Окончателно: България и Румъния стават пълноправни членове на Шенген от 1 януари

България и Румъния ще станат пълноправни членове на Шенгенското пространство от 1 януари 2025 г. Това реши съветът по правосъдие и вътрешни работи на ЕС в четвъртък.

В момента двете страни са частично приети в зоната за свободно движение като граничните проверки бяха запазени за сухопътните граници и не се извършват по летища и пристанища.

"Тази важна стъпка завършва пълното влизане на България и Румъния в Шенген и не само укрепва Шенгенското пространство, но допълнително ще укрепи вътрешния пазар, ще увеличи пътуванията, търговията и туризма", каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Next stop: full Schengen accession.



We welcome the decision of the @EUCouncil giving green light to Romania and Bulgaria to fully join the Schengen family. — European Commission (@EU_Commission) December 12, 2024

"Напълно заслужено. Честито на хората в двете страни, които работиха дълго и упорито, за да постигнат тази цел", посочи от своя страна председателката на Европейския парламент Роберта Мецола в "Екс".

Проверките по сухопътните граници отпадат девет месеца след като България бе приета в Шенген по въздух и вода. Процесът обаче продължи повече от десет години.

През 2011 г., когато отново Унгария бе председател на ЕС, бе прието, че страната ни изпълнява условията за членство в Шенген.

Непосредствената промяна за българските граждани, която ще настъпи от 1 януари, е отпадане на проверките по гръцката граница. Тези по румънската обаче ще бъдат запазени за следващите шест месеца като ще се проверяват само автомобили и хора, смятани за рискови.

"Контролът на границата с Румъния ще се извършва на случаен принцип и на базата на анализ на риска. Oт 1 юли ще отпаднат проверките, като няма да има нужда от ново решение", обясни вътрешният министър Атанас Илков в Брюксел.

Полицията се готви да въведе и съвместни патрули със служители на съседната държава.

Последната крачка

Решението бе очаквано. В края на миналия месец в Будапеща се проведе среща на вътрешните министри на България, Румъния, Унгария и Австрия. Тогава бе договорено, че граничните проверки ще отпаднат от началото на следващата година, но трябваше да се вземе и окончателното решение на ниво Европейски съюз.

На тази среша, организирана под егидата на унгарското ротационно председателство на ЕС, австрийското правителство се съгласи България и Румъния да бъдат приети изцяло в Шенген.

Другият противник на разширяването на зоната свободно пътуване бе Нидерландия, която спираше само България.

"Това е голяма победа за България, Румъния и цяла Европа", коментира унгарското ротационно нгарското председателство на ЕС.

"Това е исторически час", посочи унгарският вътрешен министър Шандор Пинтер, ръководил днешното заседание, цитиран в съобщение на Съвета на ЕС.

Той отбелязва, че днешното решение е било сред основните приоритети на Унгарското председателство.

Общи патрули ще пазят границата с Турция

България се съгласи у нас да бъдат пратени гранични екипи от Австрия и Унгария, за да наблюдават контрола по границата с Турция. Подробностите за това обаче още не са уточнени.

"Засилваме нашата дейност по българо-турската граница. Oт 2 януари по тази граница ще бъде разположен международен полицейски контингент със 100 служители от нашата страна, Австрия, Румъния и Унгария. Гърция също е изразила желание да се включи в общите усилия", обясни вътрешният министър Атанас Илков в Брюксел.

Преди няколко седмици той обясни, че МВР е готово да промени начина си на работа, като подчерта, че за министерството това означава повече трудности при контрола по границите.

Служителите ще трябва да продължат да осъществяват контрол, но незабележимо и без да пречат на свободното движение. Това ще се прави на база оперативни данни и информация от партньорски служби, заяви той.

Министерствата на външните работи на Румъния и България излязоха и с обща позиция.

“Това е историческо решение, което завършва процеса на присъединяване на Румъния и България към пространството за свободно движение в ЕС, основна цел както на Румъния, така и на Република България след присъединяването им към Европейския съюз”, се посочва в документа, цитиран от БТА.

В него се казва още, че присъединяването към зоната за свободно движение на двете страни ще донеси преки ползи за техните граждани, ще подобри икономическите възможности за техните предприятия и също така ще насърчи растежа в рамките на единния пазар.

“И двете страни остават ангажирани да дадат своя съществен принос за защитата на външните граници на ЕС и консолидирането на европейския проект”, посочват двете вътрешни министерства.