Окончателно: Лявоцентристката опозиция печели изборите в Швеция

Лявоцентристките опозиционни партии в Швеция спечелиха 176 места на парламентарните избори в неделя, а управляващият десен блок - 173, съобщи днес шведската избирателна комисия след приключването на преброяването на бюлетините, предаде Ройтерс.
Очаква се председателката на Шведската социалдемократическа работническа партия Магдалена Андершон да се завърне на премиерския пост след четири години в опозиция.
Франс прес определя изборите като изключително оспорвани.
Всички гласове на изборите за шведския парламент, състоящ се от 349 депутати, вече са преброени, но резултатите предстои да бъдат утвърдени официално през следващите дни.
Очаква се шведският премиер Улф Кристершон да обяви оставката си всеки момент след изборната загуба, обяви обществената телевизия.
Кристершон, който е лидерът на дясната Умерена коалиционна партия, все още не е коментирал окончателните резултати, отбелязва Ройтерс.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.