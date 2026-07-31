Окончателно: Президентските избори ще са на 25 октомври

Народното събрание прие решението, с което насрочи президентските избори за 25 октомври.
Това стана със 138 гласа "за" от "Прогресивна България", ДПС и "Възраждане" и 7 въздържали се от "Продължаваме промяната". Депутатите от ГЕРБ и "Демократична България" не участваха в гласуването.
Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември.
Проектът на решение беше внесен от Петър Витанов от "Прогресивна България", Деница Сачева от ГЕРБ, Надежда Йорданова от "Демократична България", Цончо Ганев от "Възраждане" и Айтен Сабри от ДПС.
По време на дебатите Йордан Иванов от "Демократична България" обяви, че според него датата е избрана, за да пресрещнат управляващите по-рано спада на доверие към тях. Той подчерта, че според формацията му не е правилно вторият тур да бъде на 1 ноември - официален празник, когато български училища, читалища, общини са ангажирани със събития. Именно заради това и от формацията не са подкрепили датата.
Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) Петър Витанов посочи, че тази дата не е проява на авторитаризъм и е била дискутирана на председателски съвет. "И с изключение на "Продължаваме промяната", които не са се подписали под общото решение, всички сме я обсъдили като възможно най-удачната. Колкото до спада на доверие – по-скоро е във "Фейсбук балоните ви", защото дори и приближените до вас социологически агенции не го ловят", каза той.
По думите му е избрана най-ранната възможна дата, за да може времето все още да е "удачно, приятно, хубаво и колкото се може повече хора да излязат и да упражнят задължителното си право на глас".
Последва отговор от Йордан Иванов, който обяви, че не е определял решението като авторитарно и добави, че то е било подписано от Надежда Йорданова, защото "това е системното политическо поведение".
"Когато и да са изборите, ние ще се явим и резултатът, най-вероятно, няма да е добър за вас", каза още Иванов на Витанов.
За това, че е взето решение президентския вот да е на 25 октомври се разбра по-рано тази седмица след провеждането на редовния председателски съвет в Народното събрание.
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