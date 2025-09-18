Окончателно: "Временният" трамвай по бул. "Скобелев" трябва да се махне до година

Столичната община окончателно е осъдена да премести временните трамвайни релси по бул. "Скобелев".

Върховният касационен съд е потвърдил решението на Софийския апелативен съд, според което местната власт има една година, за да премахне релсите, които се ползват уж временно вече 15 години. Те бяха направени през 2010 г. заради строежа на метрото в района. Той приключи през 2012 г., но от тогава досега общината не е направила кой знае какво, за да върне трамваите по първоначалния им маршрут.

Заради шума и вибрациите от преминаващите до сградите трамваи граждани, живеещи в района, заведоха колективен иск срещу местната власт. И на трите инстанции до момента решенията са в полза на гражданите и са за изместване на временното трасе в срок от една година.

Делото се точи от 2017 г.

Поръчката за изместването е прекратена

През годините активност от страна на общината по темата обикновено имаше след поредното съдебно решение или вдигане на темата в медиите. Те включваха обещания за обсъждане на решения как да се премести трасето на трамвая, обявяване на обществени поръчки, които така и не стигнаха до подписване на договор. Последната такава е от 2022 г., когато кмет беше Йорданка Фандъкова.

Три години по-късно настоящото ръководство на Столичната община е прекратила процедурата за избор на строител. Решението за това е от 13 август и е подписано от зам.-кмета по строителството Никола Лютов. Мотивът е, че двама от тримата участници в процедурата са отстранени и не може да се избере изпълнител при наличието само на една оферта.

Това поставя под въпрос спазването на едногодишния срок за преместването на трасето, поставен от съда.

Не отговаря на изискванията, а шумът разболява

Според решението на съда трамвайното трасе по бул. "Скобелев" не отговаря на нормативните изисквания. Построено е прекалено близо до сградите. Това води до наднормен шум, който пък влияе на здравето на живеещите в кооперациите. Според експертиза към делото шумната среда, особено нощем, води до стрес, раздразнителност, нарушения на съня, повишена тревожност и понижено качество на живот.

Съдът не приема доводите на местната власт, че една година не е достатъчна за преместване на трасето. Според магистратите Столичната община 12 години (делото е от 2024 г. - б.а.) не е предприела нищо по въпроса, въпреки че проблемите и това, че трасето не съответства на нормативите, са известни отдавна. Освен това съдът смята, че обществената поръчка за преместването на трамвая (която вече е прекратена - б.а.) е напреднала.

Не се приемат и доводите на общината, че преместването на трасето ще доведе до спиране на трамвайни линии, тъй като става въпрос само за малка част от маршрута им. Отхвърлени са и доводите, че в участъка скоростта на движение е ограничена до 5 км в час. Въпреки ниската скорост измереният шум в жилищата в близост е над нормата. Освен това скоростта на движение е ограничена едва през 2019 г.