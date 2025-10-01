Октоберфест ще отвори отново, след като бе затворен заради бомбена заплаха

Биреният фестивал Октоберфест ще отвори отново, след като бе затворен за няколко часа заради бомбена заплаха, каза кметът на Мюнхен Дитер Райтер, цитиран от ДПА.

Мюнхенската противопожарна служба съобщи, че е получила сигнал за пожар в жилище в квартал на Мюнхен. Местни жители разказаха, че са чули експлозия и изстрели.

Недалеч от горящата къща бе открит ранен човек, за когото по-късно полицията съобщи, че е починал.

Полицията съобщи, че са намерени експлозиви в раницата на заподозрения за бомбената заплаха срещу фестивала.