"Олимпиада за видеоигри би се гледала повече от тласкането на гюле" (подкаст)

"Вече е явно, че видеоигрите и състезанията с тях са тук, за да останат. Трябва да са част от олимпиадата… Вероятно някои от състезанията по електронни спортове ще са по-гледани от дисциплини като тласкане на гюле", каза в новия епизод на подкаста "Наяве с Mediapool" геймърът и предприемач Мартин Кадинов.
Въпросът за мястото на електронните спортове в Олимпийските игри се нищи от години и най-накрая предстои да намери своя отговор. В Рияд през 2027 година за първи път ще видим първата гейминг олимпиада - знаковото събитие за гейминг света. България винаги е имала водещи състезатели в различни игри и има какво да даде. По думите на Кадинов събитието ще промени схващанията за заниманията на геймърите и те ще се приемат като истинска работа: "Да обяснят на мама- Ето, виж, аз няма да стана загубеняк – ще стигна до олимпиадата".
Има ли роля държавата в електронните спортове, какви са тенденциите в бизнеса с игри, какво работят геймърите, как се променят игрите? Отговорите на тези и други въпроси вижте във видеото:
Електронен спорт е нещо като дървено желязо:)
Тъпо заглавие! ;)