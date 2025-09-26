Омбудсманът иска кратки срокове за ремонта на напукания блок в кв. "Хаджи Димитър" в София

Омбудсманът Велислава Делчева информира, че се е обърнала към регионалния министър Иван Иванов, кметовете на Столична община Васил Терзиев и на район "Подуяне", както и към изпълнителния директор на "Метрополитен" Николай Найденов заради жалба за принудително извеждане на 24 семейства, живеещи в блок 2 в кв. "Хаджи Димитър".

Евакуацията се налага заради "установени пукнатини с недопустим характер, дефекти от аварийно състояние, както и възможност за прекъсване на ВиК и електрическата инсталацията, вследствие на възникналите деформации".

Констатациите са направени след заповед на главния архитект на София от постоянно действащата при район "Подуяне" комисия след конструктивно обследване на състоянието на жилищната сграда, възложено в началото на октомври 2024 г.

По случая институцията на омбудсмана е била сезирана през 2023 г. от засегнатите граждани и още тогава е поискано да бъде направена проверка и хората да бъдат информирани за действията, които ще бъдат предприети при констатиране на дефекти по жилищата с недопустим характер, напомня Велислава делчева.

"С писмо изх. №Р-9554/16.01.2024 г. от омбудсмана е изискана информация за предприетите действия за законосъобразното разрешаване на възникналия проблем, така че да се предотвратят инциденти и да се ограничи увреждането на сградата", пише Велислава Делчева до институциите.

Според решение на Столичния общински съвет (СОС) от 13 февруари 2025 г. е прието отпускането на еднократна безвъзмездна финансова помощ за пазарните нива на наем на жилище за една година в размер на 126 540 лв. за 15 от 24 семейства, за които е установено, че не притежават второ жилище.

На среща с участието на представители на Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) на Столична община, етажната собственост на жилищната сграда и на кмета на район "Подуяне" е била обсъдена възможността Столична община да възложи и финансира изготвянето на проектна документация за възстановяване на напуканата сграда. Това става ясно от съобщение на НАГ-СО, публикувано на 23 септември 2025 г.

Във връзка с поетия ангажимент са изпратени покани за предоставяне на оферти за укрепването на сградата. В НАГ са постъпили 4 предложения. Готовност да изготвят инвестиционни проекти са изразили както частни проектанти, така и държавни структури.

Експерт от екипа на омбудсмана е провел разговор с районния кмета, който е информирал, че се обсъждат възможности за национално финансиране при минимално участие на собствениците на строителните дейности по укрепването на сградата по програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. с управляващ орган Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Заявена е била готовност от Столична община за оказване на логистична подкрепа, съдействие при осъществяване на преместването на засегнатите собственици на единствено жилище и осигуряване на безопасността на сградата.

Омбудсманът препоръчва създаване на координация на отговорните институции - Столична община, МРРБ и район "Подуяне"-СО, които да продължат взаимодействието си с гражданите, с цел максимално да се скъси периода за възстановяване на ползването на единственото им жилище.

В писмото си Велислава Делчева настоява още и да получи по компетентност в кратък срок становище за актуалния устройствен статут на засегнатите жилищни имоти, както и за етапа на финансово осигуряване, реализиране на проектирането и строителството на необходимите укрепващи строителни работи.