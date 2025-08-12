Омбудсманът иска от БНБ да заличава данни в ЦКР по нищожни договори за кредит

Гражданите да имат право да искат от Българската народна банка (БНБ) заличаване на данни в Централния кредитен регистър (ЦКР) за дългове по договор за кредит, който е обявен за нищожен. Това е предложила омбудсманът Велислава Делчева в писмо до подуправителя на БНБ Петър Чобанов, съобщиха от офиса на Делчева.
"Така правата и интересите на гражданите, свързани с подаваната за тях информация в ЦКР, ще бъдат ефективно защитени, тъй като такива договори не пораждат правно действие още от самото начало", коментира новият омбудсман.
Тя е провела среща с Чобанов, на която е станало ясно, че в момента в БНБ се подготвят промени във въпросната наредбата за ЦКР.
През годините до омбудсмана са стигнали много жалби, в които гражданите се оплакват, че въпреки съдебните решения, с които се обявява нищожност на договорите по кредит, имената им продължават "да висят" в регистъра на БНБ като длъжници с лошо кредитно досие. Това на свой ред се явява пречка за отпускането на кредити занапред от банки или фирми за бързи кредити.
Последната жалба е от тези дни, в която жалбоподател търси съдействие от омбудсмана, тъй като фирма за бързи кредити многократно е отказала да подаде коригираща информация към ЦКР при влязло в сила съдебно решение, с което договорът му за потребителски кредит е обявен от съда за нищожен.
По повод на конкретната жалба от БНБ са посочили, че задължения по обявен от съда нищожен договор за кредит не съществуват от самото начало, а отговорността за актуализиране на информацията е изцяло на съответната финансова институция.
Затова Велислава Делчева предлага гражданите сами да имат право да представят пред ЦКР съдебното решение за нищожния кредит, а не само кредиторът.
От конкретната фирма за бързи кредити са обяснили пред Делчева, че няма как да коригират задълженията на длъжника, при положение че главницата на заема не е върната и по нея продължават да текат просрочия.
