Омбудсманът поиска водоноски за четвърт милион души

Националният омбудсман Велислава Велчева настоя в петък за алтернативно осигуряване с питейна вода за местата на воден режим, включително и с изпращането на водоноски. Тя изчислява засегнатото население от безводието на едва 243 000 души, използвайки данните на регионалното министерство

След десетки жалби от Плевен заради липсата на питейна вода омбудсманът се обърна с писмо към регионалния министър Иван Иванов с настояване да бъдат предприети спешни мерки за разрешаване на проблема.

“До омбудсмана постъпиха жалби от жители на гр. Плевен относно спряно водоснабдяване на 12, 13 и 14 август 2025 г., в продължение на повече от 12 часа за денонощие. Гражданите твърдят, че не се спазва обявения режим на водата на кмета на общината, както и че не им е била осигурена питейна вода, включително с водоноски. Изразяват дълбоко възмущение, че за поредна година проблемите с водоснабдяването в града се повтарят“, пише омбудсманът.

Делчева обръща внимание на факта, че ВиК-Плевен и местната община имат задължението да осигуряват съвместно питейна вода за населението, когато е нарушено водоснабдяването, независимо от причините, които са го предизвикали.

Омбудсманът подчертава, че това е гаранция за правото на хората на достъп до вода за питейно-битови нужди, което е основна жизнена потребност.

“Буди тревога фактът, че няма предвидени правила за осъществяване на контрол по спазване на това изискване, нито налагането на санкции при неизпълнение. В тази връзка искам да подчертая, че до омбудсмана периодично постъпват жалби от страната, в които се твърди за неизпълнение на това задължение от страна на ВиК оператори и общински администрации, като има случаи, в които те прехвърлят отговорността си“, казва общественият защитник.

Тя акцентира и върху данните, че водната криза в страната с всяка седмица се задълбочава, а броят на засегнатите потребители се увеличава. От публично обявената информация на сайта на Министерството на регионалното развитие населените места с нарушено водоснабдяване към 11 август 2025 година имат общо население от 243 181 души.

“Смятам за крайно наложително да обявите план за справяне с водната криза в Плевен, в който да се предвидят спешни и дългосрочни мерки за разрешаването ѝ, с посочване на конкретни срокове“, пише омбудсманът до министъра.

Преди ден местните власти обявиха, че Плевен ще продължи да е на воден режим, докато не завали и напълни водоемите. В момента около 100 000 жители по документи имат вода по 4 часа сутрин и вечер, но в действителност - по-малко.

Очаква се през следващата седмица да започнат нови сондажи за вода, а от септември и подмяна на най-критичните участъци от водопроводната мрежа, по която се губи 70% от водата. Това са краткосрочните мерки, дългосрочната е построяването на язовир "Черни Осъм".

През тази седмица регионалният министър Иван Иванов се срещна с кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч в София. В нея участваха и ръководствата на местните ВиК дружества, както и на държавния "Български ВиК Холдинг".

В сряда жители на Плевен поискаха спешно решаване на проблема с безводието, след като трета поредна година са на режим, а във вторник останаха въобще без вода след авария в магистрален водопровод. Хората настояват за нормален живот в ХХI век, в противен случай заплашиха да "блокират държавата".

Плевен има нужда от 800 литра вода в секунда, но в момента дебитът към града е силно намалял. Това е причината градът е на тежък воден режим.

Още следващата седмица ще бъде пусната процедурата за Подробен устройствен план и Прединвестиционно проучване за язовир "Черни Осъм", за да сме наясно какви ще бъдат параметрите на язовира, каза Иван Иванов по-рано тази седмица.

Регионалният министър допълни, че е постигнато съгласие, да се поиска от програма "Околна среда" промяна на съществуващия проект и да се акцентира предимно на водоснабдителната инфраструктура, което в средносрочен план също ще реши основна част проблемите на Плевен.

В началото на годината ВиК Плевен подписа договор за изпълнение на европейски проект за подмяна на мрежата за над 142 млн. лв., от които над 110 млн. лв. са безвъзмездно финансиране.