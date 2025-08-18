Омбудсманът си хареса Мария Филипова за заместник

Председателят на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова е предложението на омбудсмана Велислава Делчева за неин заместник.

Това беше очаквано решение. Изненадата е, че Филипова е на път да стане заместник-омбудсман, а не омбудсман, каквито спекулации имаше.

Кандидатурата ѝ вече е внесена в Народното събрание, което формално се очаква да я одобри, след като депутатите се върнат от лятната си ваканция. Така пътят ѝ към премиерския пост е открит, доколкото позицията е в списъка на т.нар. "домова книга" след промените в Конституцията.

Какъв отговор ще даде на президента Мария Филипова, ако бъде поканена за поста служебен премиер, ще каже само на него, стана ясно по време на публичното ѝ изслушване.

Оценяването

Трима бяха кандидатите за поста заместник-омбудсман. Кандидатурата на Мария Филипова беше издигната от Българска национална асоциация "Активни потребители".

Другите две претендентки за поста бяха Марина Кисьова де Хеус, предложение на фондация "Екатерина Каравелова" и на Деница Димитрова, предложение на Национална мрежа за децата.

Те бяха изслушани публично в четвъртък от жури в състав - проф. Цветан Сивков, проф. Габриела Белова, доц. Ралица Илкова, доц. Анета Антонова и доц. Христо Орманджиев - всичките юристи.

Мария Филипова се представи пред тях последна без да чете от предварително подготвеното изложение и отговаряше уверено на въпросите без запъване.

Относно честата смяна на работното си място - от Министерство на правосъдието, през Комисията по хазарта и Комисията за финансов надзор до председателското място в Комисията за защита на потребителите, Филипова отговори, че не е добре повече от 5 години да се задържаш на едно място с аргумента, че "честата смяна на позициите обогатява капацитета".

Днес Филипова иска да стане заместник-омбудсман, защото като шеф на Комисията за защита на потребителите няма право на законодателна инициатива и не може ефективно да защитава гражданите, стана ясно от обясненията ѝ. Въпреки че омбудсманът не може да внася законопроекти, той може да оказва влияние върху законодателния процес като отправя предложения до Народното събрание, Министерския съвет и други държавни институции за законодателна промяна, когато установи, че определени разпоредби нарушават правата и свободите на гражданите. Освен това институцията на омбудсмана има право да сезира Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закони, отбеляза Филипова.

След анализ на жалбите тя ще предлага на омбудсмана законодателни предложения за възстановяване на законността и равнопоставеността в сферата на здравеопазването, банковия и нефинансовия сектор, телекомите, електроснабдяването, топлоснабдяването и колекторските фирми.

Обеща още, че ако бъде избрана за заместник-омбудсман ще "работи за хората", като открие приемни на институцията и в областните градове. Освен това ще уселни подаването на жалби от гражданите с разработване на мобилно приложение.

В крайна сметка "журито от авторитетни юристи" класира по предварително обявена методика, на първо място с 15 точки Мария Филипова.

На второ място с 13 точки е класирана Марина Кисьова де Хеус, която също се представи много убедително на препитването, но очевидно нямаше силни ментори зад гърба си. От представянето ѝ стана ясно, че е работила предимно в чужбина по редица проекти. Нейната амбиция беше да възстанови активния диалог между институцията на омбудсмана и неправителствения сектор, който в последните години, по наблюденията ѝ, е бил нарушен. "Ако слушате мъжа ми по-подходящ за този пост от мен няма", каза Марина Кисьова де Хеус по време на препитването.

На трето място с 12 точки журито класира бившата депутатка от НДСВ Деница Димитрова, предложена на Национална мрежа за децата.

Коя е Мария Филипова

Името на Мария Филипова влезе в публичния фокус покрай делото срещу харатния бос Васил Божков за опита му за изнасилване. В допълнине тя беше ключов свидетел по едно от делата срещу него. В съдебната зала Филипова свидетелства, че Божков и предлагал подкуп докато тя е била шеф на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) от по 10 000 лв. на ден.

Мария Филипова беше единствената от тримата председатели на ДКХ в петте години, в които фирмите на Божков не са плащали пълния размер на дължимите такси, която остана без обвинение.

Летящият старт на Филипова в държавната администрация тръгва от Министерството на правосъдието. Ракетата носител тогава се оказва тогавашният заместник-министър на правосъдието Пламен Георгиев, с когото се сближава, според медийни публикации.

След това за около година оглавява Държавната комисия по хазарта, когато министър на финансите е Владислав Горанов. Той я нарича "девойката" в SMS-ите, които е изпращал на Божков, стана ясно по време на разгорелия се хазартен скандал през 2020 г. Горанов е давал указания на Филипова какво да прави с преписките на бизнесмена, известен с прякора Черепа.

Всички тези шумни скандали обаче не се отразиха на Филипова по никакъв начин. Тя беше за кратко заместник-председател на Комисията по финансов надзор, където отговаряше за борсовата търговия, но през май 2024 г. напусна по "лични причини".

Малко по-късно застана начело на Комисията за защита на потребителите, назначена от служебното правителство на премиера Димитър Главчев, показвайки с действията си, че вече има нов метор - санкционираният по глобалния закон "Магнитски" за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски.

След встъпването ѝ в длъжност Филипова веднага подхвана неизгодните и заробващи клаузи на телекомите и бързите кредити.

От началото на тази годината няколко пъти скоростно се самосезира след призиви на лидера на ДПС Пеевски. Първи на мушката ѝ попаднаха големите хипермаркети, които "отказали поисканата информация", въпреки призива на лидера на ДПС.

"Председателят на КЗП Мария Филипова: Голяма част от веригите хранителни магазини отказват поисканата информация във връзка с проверките на КЗП и след призива от лидера на ДПС- Ново начало Делян Пеевски" - беше заглавието на съобщението до медиите.

През юни Филипова се включи и в кампанията му срещу "Лукойл". Броени дни след като той поиска разследване за картел на пазара на горива, КЗП се самосезира заради "основателни предположения за потенциално нанесени вреди на всички потребители" от "определянето на цените на горивата от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕООД".