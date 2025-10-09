Омбудсманът видя само едно бедствие - боклука на София

И омбудсманът Велислава Делчева се заинтересува от кризата с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Докато общината се опитва да осигури техника за нормалното събиране на отпадъците, общественият посредник обяви, че е получила жалби от граждани за преливащите кофи с боклук.

"В тази връзка омбудсманът отправя запитване до местните власти относно временния график за обслужване на контейнерите в посочените райони и възможността за увеличаване на честотата на сметоизвозване, в случай че настоящата не отговаря на нуждите. Делчева изисква също информация дали се извършва редовно почистване на местата около контейнерите и с каква периодичност, както и дали се очаква удължаване на кризисната ситуация и какви мерки се обсъждат за трайното ѝ разрешаване", съобщава пресцентъра ѝ.

Фокусирането на омбудсмана към боклука на София съвпадна с изненадващия ход на прокуратурата да се намеси в кризата с отпадъците, като привика на разпит заместник-кмета Надежда Бобчева, която отговаря за чистотата, и директора на завода за отпадъци Николай Савов.

Ден по-рано пък стана ясно, че Столичната районна здравна инспекция е отправила предписание към общината да почисти в "Люлин" и "Красно село".

Действията по жалбите за боклука в двата района са единствената реакция на омбудсмана по актуалните кризи в страната, сред които водещо място държи наводнението в "Елените", което взе четири човешки живота.

Омбудсманът не пита за наводненията, но раздава награди в хотела на Ветко Арабаджиев

Омбудсманът до момента все още не е давала препоръки за бедствието в морския курорт. Няма и публична реакция. По ирония на съдбата, обаче на 7 октомври именно тя раздаде награди в хотел "Маринела" на Ветко Арабаджиев, в конкурса "Кмет на годината". Това става ясно от съобщение на сайта на омбудсмана, придружено с много снимки и видео.

На същото събитие награди получиха и кметовете на Несебър Николай Димитров и на Царево Марин Киров, а общините им бяха основните засегнати от наводненията.

Ветко Арабаджиев е приватизатор на "Елените", а след това там започва да кипи сериозно строителство, включително върху река.

В награждаването в хотела му в класацията "Кмет на годината" трябваше да участва и министърът на регионалното развитие Иван Иванов, който след наводнението се занимава със законността на строежите в "Елените". Иванов дори трябваше да изнесе първи данни за щетите от бедствията именно в хотел “Маринела”, но след материал на Mediapool, смени програмата си.

Омбудсманът връчи награди на трима кметове на ГЕРБ

От съобщението на сайта на омбудсмана става ясно, че Велислава Делчева е връчила отличията в категория "Кмет на гражданите" на трима кметове от ГЕРБ. Самата Делчева бе издигната за омбудсман от ГЕРБ-СДС и бе избрана за този пост от управляващите и Пеевски.

Омбудсманът е връчил награда на Емануил Манолов, кмет на община Аврен, издигнат от ГЕРБ. На Ангел Джоргов, който в мандата на Йорданка Фандъкова бе зам.-кмет по строителството на София и на бившия депутат от ГЕРБ Христо Грудев, който е кмет на Община Асеновград.

"Тази награда е наистина специална, защото идва от самите хора и тя се печели не с обещания и с думи, а с доверие, с работа и с резултати. Именно затова това е най-високата оценка, която един кмет може да получи. За институцията на омбудсмана гласът на гражданите е не просто важен - той е смисълът на нашата мисия, а това е смисълът и на Вашата мисия", заяви омбудсманът при връчването на отличията, цитирана от пресцентъра ѝ.