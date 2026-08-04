Онкологичният център в Пловдив осигурява на пациентите нови терапии чрез програми за ранен достъп

Пациенти с онкологични заболявания на Комплексен онкологичен център (КОЦ)- Пловдив могат да получат достъп до съвременни противотуморни терапии чрез програмите за ранен достъп (Early Access Programs - EAP). Те дават възможност за прилагане на нови лекарствени продукти преди тяхното широко навлизане в медицинската практика или преди реимбурсирането им, като осигуряват допълнителна опция за лечение при хора с ограничени терапевтични алтернативи, съобщиха от лечебното заведение.

Този подход има важна роля за предоставяне на навременна медицинска помощ при пациенти, при които стандартните възможности за лечение са изчерпани или не са подходящи. Сред основните цели са подобряване на преживяемостта и качеството на живот, разширяване на терапевтичния арсенал и натрупване на клиничен опит при приложението на нови медикаменти.

"Програмите за ранен достъп дават шанс на пациенти с ограничени терапевтични възможности да получат лечение в момент, когато времето е изключително важно. За нас като лекари това е шанс да предложим съвременни терапии още преди широкото им навлизане в клиничната практика и да осигурим допълнителна перспектива за лечение при внимателно подбрани пациенти. В същото време този процес изисква стриктно проследяване и индивидуален подход към всеки случай“, коментира д-р Ирина Колева от Отделението по онкохематология на КОЦ - Пловдив.

Като специализирано лечебно заведение КОЦ - Пловдив участва активно в процеса по идентифициране на подходящи пациенти, оценка на критериите за включване, осведомяване на пациентите. Екипите проследяват ефективността и безопасността на приложеното лечение и работят в координация с фармацевтични компании и регулаторни институции.

За да бъдат включени, пациентите обичайно трябва да имат хистологично потвърдено злокачествено заболяване, да са изчерпали стандартните опции за лечение или да няма одобрена терапия за тяхното състояние. Необходимо е също така да отговарят на специфичните изисквания на съответната инициатива, да имат добро общо състояние, оценено чрез ECOG Performance Status.

Сред основните предимства са по-бързото получаване на нови медикаменти, възможността за персонализиран терапевтичен подход, подобряването на клиничните резултати при определени групи пациенти и събирането на реални данни от медицинската практика (Real-world evidence).

Освен ползите, този тип лечение изисква спазване на строги критерии за подбор, добра координация между различните медицински специалисти, както и внимателно проследяване и докладване на нежелани лекарствени реакции.

В зависимост от конкретния случай и периода на приложение, чрез ранния достъп могат да бъдат предоставяни различни видове терапии, сред които антитяло-лекарствени конюгати, имунотерапия, таргетно лечение при редки молекулярни изменения, както и нови комбинирани схеми при рак на млечната жлеза, белия дроб, гастроинтестинални и гинекологични неоплазми.

Ранният достъп до съвременни терапии е важен инструмент за разширяване на терапевтичния спектър при онкологични пациенти. Участието на лечебното заведение в подобни инициативи допринася за въвеждането на нови терапевтични подходи и за повишаване качеството на онкологичната помощ.