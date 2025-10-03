Онлайн тестът на МОН по математика пропадна в 21 училища заради лошото време

Поради влошените метеорологични условия, 21 училища не успяха да участват в националното онлайн изследване на входното ниво по математика в 6. клас. На тях ще бъде дадена възможност, ако желаят, да направят изследването на училищно ниво. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН) в петък, когато пуснаха онлайн теста на шестокласниците.

Проучването се проведе в други над 1600 училища в цялата страна. Тестът премина в две сесии - едната от 12:00 ч., а другата от 13:30 ч., като часовете бяха избрани така, че да са между смените в училищата на двусменен режим на обучение.

Шестокласниците имаха 40 минути, за да решат 11 задачи с избираем отговор и 2 с

кратък свободен отговор с практическа насоченост.

"Изследването протече нормално, като към момента не са постъпили сигнали за сериозни технически проблеми с достъпа и работата в платформата", твърдят от просветното ведомство.

В онлайн изследването се включиха близо 48 000 ученици (приблизително 90% от всички шестокласници). Националното входно изследване се проведе изцяло онлайн, както беше миналата година за деветокласниците. Всеки ученик достъпваше до работната платформа чрез уникален QR код, генериран за неговото устройство, потвърдено от учителя наблюдател.

Според информацията на МОН резултатите от националното изследване ще се използват като инструмент за подкрепа – за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки. Те ще могат да бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя.

Има мотив образователното министерство да проведе изследването именно сред шестокласниците - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си.

"Целта е да се проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори", обясниха от ведомството.

Според МОН централизираното входно ниво ще помогне да се открият навременно затрудненията и пропуските на учениците, над които те да работят по-активно и приоритетно заедно с своите учители. От друга страна, от образователното министерство разчитат изследването да им даде обективна информация на национално ниво, която да послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците и промяна в учебните програми.

След като бъдат проверени тестовете, образователните институции ще получат достъп до резултатите. Освен това всяко училище ще получи обобщени данни и справки, с които също ще може да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрение.