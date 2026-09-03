ООН: "Гигантският" Ел Ниньо може да превърне 2027-а в най-горещата в историята

Метеорологичното явление Ел Ниньо ще продължи да набира скорост през 2027 г. и може да се окаже най-силният в историята, увеличавайки рисковете от екстремни условия през следващата година, съобщи Световната метеорологична организация в четвъртък. 2027-а година има потенциала да се превърне в най-горещата година в историята, добавят оттам.

Метеорологичната агенция към ООН заяви, че нейните прогнози показват почти 100% вероятност Ел Ниньо да се запази до февруари 2027 г., подхранван от изключително високите температури на Тихоокеанските води. Това е първият път, в който организацията изразява такава степен на сигурност.

"Ако тази траектория продължи, явлението може да бъде по-силно от всичко, регистрирано от началото на нашите наблюдения. С други думи, буквално извън познатите графики", каза генералният секретар на СМО Селесте Сауло на пресконференция в Женева.

"Ел Ниньо се превръща в гигант пред очите ни. Науката не оставя място за съмнение: планетата се намира в непознати води, а тези води се затоплят", каза генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

Ел Ниньо е периодично затопляне на повърхностните води в източната част на Тихия океан, причинено от отслабването на пасатите. То се появява на всеки две до седем години и обикновено продължава до 12 месеца, предизвиквайки проливни дъждове и суши в цяла Латинска Америка.

Ел Ниньо може значително да промени моделите на валежите и температурите в световен мащаб и да подхрани екстремни метеорологични явления като суши и тайфуни.

Въпреки че е естествено възникващо явление и не е пряко свързано с климатичните промени, причинени от изкопаемите горива, то може да бъде засилено от по-топлите океански температури, които от своя страна са пряко свързани с тях.

Измерените температури на Тихото океан по време на тазгодишния Ел Ниньо, един от едва четирите, класифицирани в най-високата категория "изключително силен" в архивите от 1950 г. насам, вече са с повече от 2 градуса по Целзий над нормата, добавя службата на ООН.

Събитието вече е оказало въздействие върху основни селскостопански стоки в тропическите райони, причинявайки тежка хранителна криза в т.нар. Сух коридор на Централна Америка.

Очаква се явлението да достигне своя пик към края на тази година. Но ефектите от него ще продължат и през 2027 г. и са напът да оставят след себе си още по-високи глобални температури през следващата година.

"Обикновено след събитие от типа Ел Ниньо се наблюдава временно покачване на глобалните температури“, каза пред журналисти Уилфран Муфума Окия, ръководител на службите за прогнозиране на климата към службата на ООН, визирайки 2024 г., която досега беше най-горещата година.

От ООН заявиха, че засилват мерките за готовност и ранно предупреждение, за да позволят на държавите да предприемат навременни действия, като например преминаване към култури, устойчиви на суша, на определени места.