Опелото на Чарли Кърк ще се проведе на стадион в присъствието на Тръмп

Роднини, поддръжници и сподвижници на американския десен активист Чарли Кърк, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, ще го почетат днес на голяма възпоменателна служба в югозападния щат Аризона, съобщи ДПА.
Събитието ще се проведе на футболен стадион с капацитет 63 400 души в Глендейл, Аризона, където Кърк за последно живя със семейството си. Очаква се да присъстват десетки хиляди гости, като Тръмп и Ванс ще говорят заедно с вдовицата на Кърк, Ерика.
Очакват се изключителни мерки за сигурност. Страната е подложена на особено напрежение след фаталната стрелба.
31-годишният Кърк беше застрелян на събитие в университет в щата Юта на 10 септември. Предполагаемият извършител, 22-годишен мъж, беше арестуван малко по-късно и обвинен в убийство. Той е изправен пред смъртно наказание.
Убийството имаше неочаквани и значителни политически последици в Съединените щати и предизвика опасения относно призивите на Тръмп и Ванс хората, които одобряват или се радват на смъртта на Кърк да бъдат наказани. Критиците твърдят, че подобни изказвания са защитени от Първата поправка на Конституцията на САЩ.
Кърк беше много близък до правителството на Тръмп и семейството му. Чрез своите платформи - включително успешен подкаст - Кърк достигна до милиони слушатели, особено млади хора. Критиците го обвиниха в разпространение на расистки, хомофобски и сексистки възгледи.
Дали има или няма политически характер убийството на Чарли Кърк е без значение. Важна е кретеноидната реакция на болшевиките като тебе. И именно този тип реакции на демократите-комунисти политизира тази смърт: те се радват, че вече няма да се чува гласа на един опонент, когото не могат да оборят с думи и, който разби монопола на левичарите в университетите. Видяхме реакцията на либерало-комунистите, които палеха, грабеха и рушаха три години, и видяхме консерваторите, които излязоха да се помолят, … да запалят свещ и да изпеят Amazing Grace, след убийството на Чарли Кърк, с което опровергават всички идиотизми, които ръсиш по отношение на тях. Оръжието и способността да стрелят е у консерваторите. Ако искаха и бяха такива каквито ги описваш, по улиците щеше да настане ляво-либерална комунделска лютеница. Каква е мотивацията да бъдат в МАГА движението чернокожите и испаноговорящите: ами питай тях. Истината е, че точно либерастките левичарски политики с CRT (Critical Race Theory) налага мнението, че всичко е расизъм и чернокожите не могат да успеят именно заради цвета на кожата си. Чарли Кърк застъпваше тезата, че всеки може да успее ако работи сериозно и, че хората трябва да се оценяват по характера, а не по цвета на кожата (какъв расизъм само). Именно от болшевиките-комунисти демократи идва делението по цвят, пол, сексуална ориентация и квотите за работа по представителност на съответната група. Консервативното виждане е, че водещи и определящи са компетентността, знанието и моженето.
Същото чака и съветските пропагандатори, първи ще изпитат лечението , което препоръчват. Чарлито говореше , че ще има убити , за да се решат социалните проблеми. Като една баба Ванга се оказа завалията!
Мдааа, а какво смятат многото чернокожи от МАГА, дали черните могат да бъдат добри пилоти на самолети, щото Чарли Кърк е известен с едно велико изказване поставящо под съмнение способностите им ;)
Тъпотиите десни в момента край нямат, ама то е щото се тръмпинизираха и изтерясаха напълно, като забравиха истинските десни ценности.
Колкото до убийството на Кърк, вече е ясно, че няма политически мотив в него, просто прокламираните му кретенски възгледи за хората с нетрадиционна ориентация са обидили до крайност един влюбен млад човек, който е въздал правосъдие.
Мдааа, а какво смятат многото чернокожи от МАГА, дали черните могат да бъдат добри пилоти на самолети, щото Чарли Кърк е известен с едно велико изказване поставящо под съмнение способностите им ;)
Тъпотиите десни в момента край нямат, ама то е щото се тръмпинизираха и изтерясаха напълно, като забравиха истинските десни ценности.
Колкото до убийството на Кърк, вече е ясно, че няма политически мотив в него, просто прокламираните му кретенски възгледи за хората с нетрадиционна ориентация са обидили до крайност един влюбен млад човек, който е въздал правосъдие.
Доказа думите ми веднага. Доказа и, че си простичък. МАГА слоганът е използван за първи път от републиканците от Роналд Рейгън. В МАГА движението е пълно с чернокожи и испаноговорящи. Маккартизма няма нищо общо с убийството на Чарли Кърк и дейността му приживе. Поредния болшевишки отпадък.
Ша помола, НЕотговорилите на въпроса в пост 12 да не се пра'ят на КОНСЕРВА... Благодаря...
Може ли някой да цитира коментар, в който някой тука се радва, че Кърк е убит? Защото аз не открих такъв.
Същото чака и съветските пропагандатори, първи ще изпитат лечението , което препоръчват. Чарлито говореше , че ще има убити , за да се решат социалните проблеми. Като една баба Ванга се оказа завалията!
новият светец на американците
Доказа думите ми веднага. Доказа и, че си простичък. МАГА слоганът е използван за първи път от републиканците от Роналд Рейгън. В МАГА движението е пълно с чернокожи и испаноговорящи. Маккартизма няма нищо общо с убийството на Чарли Кърк и дейността му приживе. Поредния болшевишки отпадък.
Цялата история е толкова характерно дясно истерична, че се сетих за маккартизма.