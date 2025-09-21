 Прескочи към основното съдържание
Опелото на Чарли Кърк ще се проведе на стадион в присъствието на Тръмп

28 коментара
Чарли Кърк, сн. ЕПА/БГНЕСТръмп, Джей Ди Ванс и още 100 000 души се събират на опелото на Чарли Кърк
Роднини, поддръжници и сподвижници на американския десен активист Чарли Кърк, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, ще го почетат днес на голяма възпоменателна служба в югозападния щат Аризона, съобщи ДПА.
 
Събитието ще се проведе на футболен стадион с капацитет 63 400 души в Глендейл, Аризона, където Кърк за последно живя със семейството си. Очаква се да присъстват десетки хиляди гости, като Тръмп и Ванс ще говорят заедно с вдовицата на Кърк, Ерика.
 
Очакват се изключителни мерки за сигурност. Страната е подложена на особено напрежение след фаталната стрелба.
 

31-годишният Кърк беше застрелян на събитие в университет в щата Юта на 10 септември. Предполагаемият извършител, 22-годишен мъж, беше арестуван малко по-късно и обвинен в убийство. Той е изправен пред смъртно наказание.
 
Убийството имаше неочаквани и значителни политически последици в Съединените щати и предизвика опасения относно призивите на Тръмп и Ванс хората, които одобряват или се радват на смъртта на Кърк да бъдат наказани. Критиците твърдят, че подобни изказвания са защитени от Първата поправка на Конституцията на САЩ.
 
Кърк беше много близък до правителството на Тръмп и семейството му. Чрез своите платформи - включително успешен подкаст - Кърк достигна до милиони слушатели, особено млади хора. Критиците го обвиниха в разпространение на расистки, хомофобски и сексистки възгледи.

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

28 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Антон
    #28

    Ша помола, НЕотговорилите на въпроса в пост 12 да не се пра'ят на КОНСЕРВА... Благодаря...

  2. БГаньо
    #27

    Може ли някой да цитира коментар, в който някой тука се радва, че Кърк е убит? Защото аз не открих такъв.

  3. КОНСЕРВА
    #26
    Отговор на коментар #23

    Дали има или няма политически характер убийството на Чарли Кърк е без значение. Важна е кретеноидната реакция на болшевиките като тебе. И именно този тип реакции на демократите-комунисти политизира тази смърт: те се радват, че вече няма да се чува гласа на един опонент, когото не могат да оборят с думи и, който разби монопола на левичарите в университетите. Видяхме реакцията на либерало-комунистите, които палеха, грабеха и рушаха три години, и видяхме консерваторите, които излязоха да се помолят,

  4. olele
    #25

    Същото чака и съветските пропагандатори, първи ще изпитат лечението , което препоръчват. Чарлито говореше , че ще има убити , за да се решат социалните проблеми. Като една баба Ванга се оказа завалията!

  5. ирис
    #24

    новият светец на американците

  6. ASSHOW
    #23
    Отговор на коментар #21

    Мдааа, а какво смятат многото чернокожи от МАГА, дали черните могат да бъдат добри пилоти на самолети, щото Чарли Кърк е известен с едно велико изказване поставящо под съмнение способностите им ;) Тъпотиите десни в момента край нямат, ама то е щото се тръмпинизираха и изтерясаха напълно, като забравиха истинските десни ценности. Колкото до убийството на Кърк, вече е ясно, че няма политически мотив в него, просто прокламираните му кретенски възгледи за хората с нетрадиционна ориентация са обидили до крайност един влюбен млад човек, който е въздал правосъдие.

  7. ASSHOW
    #22
    Отговор на коментар #21

    Мдааа, а какво смятат многото чернокожи от МАГА, дали черните могат да бъдат добри пилоти на самолети, щото Чарли Кърк е известен с едно велико изказване поставящо под съмнение способностите им ;) Тъпотиите десни в момента край нямат, ама то е щото се тръмпинизираха и изтерясаха напълно, като забравиха истинските десни ценности. Колкото до убийството на Кърк, вече е ясно, че няма политически мотив в него, просто прокламираните му кретенски възгледи за хората с нетрадиционна ориентация са обидили до крайност един влюбен млад човек, който е въздал правосъдие.

  8. КОНСЕРВА
    #21
    Отговор на коментар #18

    Доказа думите ми веднага. Доказа и, че си простичък. МАГА слоганът е използван за първи път от републиканците от Роналд Рейгън. В МАГА движението е пълно с чернокожи и испаноговорящи. Маккартизма няма нищо общо с убийството на Чарли Кърк и дейността му приживе. Поредния болшевишки отпадък.

  9. Коментарът е изтрит в 12:08 на 21 септември 2025 от автора.
    #20
  10. ASSHOW
    #19
    Отговор на коментар #12

    Цялата история е толкова характерно дясно истерична, че се сетих за маккартизма.

