OpenAI победи Grok на Илон Мъск в турнир по шах за изкуствен интелект

Създателят на ChatGPT OpenAI победи Grok на Илон Мъск на финала на турнир за коронясване на най-добрия шахматист изкуствен интелект, предаде ББС в петък.

В исторически план технологичните компании често са използвали шах, за да оценят напредъка и способностите на компютъра, като съвременните шахматни машини са практически непобедими дори срещу най-добрите човешки играчи.

Но това състезание не включваше компютри, предназначени за шах - вместо това то се проведе между програми с изкуствен интелект, предназначени за ежедневна употреба.

Моделът o3 на OpenAI се оказа непобеден в турнира и надви на финала модела xAI на Grok 4, доливайки масло в огъня на продължаващото съперничество между двете фирми.

Мъск и Сам Алтман, и двамата съоснователи на OpenAI, твърдят, че най-новите им модели са най-умните в света.

Моделът Gemini на Google зае трето място в турнира, след като победи друг модел на OpenAI.

Но тези изкуствени интелекти, макар и талантливи в много ежедневни задачи, все още се усъвършенстват в шаха - като Grok допусна редица грешки по време на финалните си игри, включително многократна загуба на царицата си.

"До полуфиналите изглеждаше, че нищо няма да може да спре Grok 4 по пътя му към спечелването на събитието", пише в репортаж Педро Пинята, автор на Chess.com.

"Въпреки няколкото момента на слабост, изкуственият интелект на X изглеждаше най-силният шахматист... Но илюзията се разпадна в последния ден на турнира", допълва той и смята, че "неузнаваемата" и "грешна" игра на Grok е позволила на o3 да спечели поредица от "убедителни победи".

"Grok направи толкова много грешки в тези игри, но OpenAI не", каза гросмайсторът Хикару Накамура по време на предаването си на живо на финала.

Преди финала в четвъртък, Мъск написа в публикация в X, че предишният успех на xAI в турнира е бил "страничен ефект" и че "той не е похарчил почти никакви усилия за шах".

Защо изкуственият интелект играе шах?

Турнирът по шах с изкуствен интелект се проведе на платформата Kaggle, собственост на Google, която позволява на специалистите по данни да оценяват своите системи чрез състезания.

Осем големи езикови модела от Anthropic, Google, OpenAI, xAI, както и китайските разработчици DeepSeek и Moonshot AI, се бориха един срещу друг по време на тридневния турнир на Kaggle.

Разработчиците на изкуствен интелект използват тестове, известни като бенчмаркове, за да изследват уменията на своите модели в области като разсъждение или кодиране.

Като сложни, базирани на правила, стратегически игри, шахът и Го често са използвани за оценка на способността на даден модел да се научи как най-добре да постигне определен резултат - в този случай, надхитряване на опонентите, за да спечели.

AlphaGo, компютърна програма, разработена от лабораторията за изкуствен интелект на Google DeepMind за игра на китайската стратегическа игра за двама играчи Го, постигна серия от победи срещу шампиони по Го в края на 2010-те.

Южнокорейският майстор на Го Лий Се-дол се пенсионира след няколко загуби от AlphaGo през 2019 г.

"Има същество, което не може да бъде победено“, каза той пред информационната агенция Йонхап".

В края на 90-те години на миналия век, редица шахматни шампиони бяха изправени срещу мощни компютри.

Руският гросмайстор Гари Каспаров загуби първата от поредица партии срещу суперкомпютъра на IBM Deep Blue през 1996 г., както и реванш през 1997 г.

Победата на Deep Blue се смяташе за важен момент в демонстрирането на силата на компютрите да се справят с определени човешки умения.

Говорейки 20 години по-късно, г-н Каспаров сравни интелигентността му с тази на будилник, но каза, че "загубата от будилник за 10 милиона долара не ме кара да се чувствам по-добре".