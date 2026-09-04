OpenAI пусна новия си модел Astra, но предупреди, че понякога пробва да избегне контрол

OpenAI представи нов модел за изкуствен интелект, който определя като най-добрия си досега, но предупреди, че той понякога се опитва да избегне човешкия контрол, дори и в момент, когато компанията е обект на все по-засилено внимание, след като нейните агенти проникнаха в системите на други компании.
OpenAI се бори с последствията, след като през юли агентите ѝ избягаха от защитена тестова среда и проникнаха в системите на платформата с отворен код Hugging Face, като същевременно се опитаха да прикрият следите си. Инцидентът породи опасения за безопасността. Подобни случаи се случиха и при конкурента Anthropic, в момент, в който разработчиците се надпреварват да внедряват все по-усъвършенствани модели.
Притесненията са свързани с AI агентите към новия модел, които са проектирани да изпълнява задачи с минимална или никаква човешка намеса. Очакването, че агентите ще работят денонощно, е от ключово значение за доверието на инвеститорите в привлекателността на AI като трансформираща технология.
Новият модел - скорост и гъвкавост
OpenAI нарича най-новия си модел GPT-6 Astra, който следва излизането през юли на GPT 5.6 Sol, и заяви в публикация в блога си, че той е по-бърз и способен да изпълнява повече задачи от която и да е предишна версия.
Сред уменията на Astra са: изготвяне на данъчни декларации, разработване на игри, архитектурно рендиране, форматиране на правни меморандуми и търсене на апартаменти.
“Astra отбелязва нова граница в скоростта, точността и безопасността при
използването на компютрите”, заяви OpenAI. По-рано в четвъртък президентът на OpenAI Грег Брокман заяви на брифинг, че Astra бележи “истинска промяна в това какъв вид работа хората могат да делегират на изкуствения интелект и как той може да ги подпомогне”.
Как Astra изпълнява задачи
Например, според компанията, Astra е съкратила времето, необходимо за търсене на човек, който да се грижи за котка, от 30 минути, когато това се извършва от човек, до 5 минути и 27 секунди. А за търсене на работа: само 2 минути и 51 секунди, в сравнение с 5 часа без Astra.
Въпреки това OpenAI също така посочи, че Astra е по-склонна умишлено да прикрива или маскира своите стъпка по стъпка методи за решаване на проблеми, известни като разсъждение, което затруднява хората да оценят по-късно нейните техники. При по-сложни проблеми Astra все още не може последователно да прикрива своите методи, заяви OpenAI, въпреки че се подобрява в прикриването на собствените си следи.
По време на брифинг в четвъртък сутринта главният учен на OpenAI посочи, че мониторингът става все по-труден, както и “съгласуваността”: принципът, според който изкуственият интелект трябва да отразява човешките ценности.
“Колкото по-способни стават моделите, толкова по-трудно става да се разбере точно какво могат да правят”, заяви Якуб Пахоцки.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Така се започва- понякога, после влиза целият. Smells like Judgement Day.