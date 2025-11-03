OpenAI сключва сделка с Amazon за 38 млрд. долара

OpenAI е сключила сделка за 38 милиарда долара с Amazon Web Services(AWS), поредната от поредица споразумения, които стартъпът сключва с различни компании в последните месеци, в надпреварата си за осигуряване на изчислителна мощност.

Седемгодишното споразумение, което увеличава общите скорошни ангажименти на OpenAI до близо 1.5 трилиона долара, ще позволи на компанията да използва незабавно инфраструктурата на AWS за работа на своите продукти, включително ChatGPT.

Договореността обвързва OpenAI по-тясно с Amazon, която вече се е ангажирала да инвестира 8 милиарда долара в конкурентната AI компания Anthropic. Същевременно това намалява зависимостта на OpenAI от Microsoft, най-големия ѝ поддръжник, за изчислителни ресурси.

Цената на акциите на Amazon се повиши с около 4% в предварителната търговия.

OpenAI е сключила редица мащабни сделки тази година с компании като Nvidia, AMD, Oracle, Broadcom, Google и Samsung.

Тези договори обвързват компанията със задължение да изразходва близо 1.5 трилиона долара за изчислителни ресурси, но са структурирани така, че OpenAI плаща на части, докато се изгражда и предоставя нова мощност.

Споразуменията са изготвени основно от малък вътрешен екип в OpenAI, с минимално участие на външни консултанти.

Компанията планира амбициозно разширяване на инфраструктурата си от центрове за данни, като се стреми да се позиционира в центъра на мрежата от компании, които разработват нови технологии.

Главният изпълнителен директор Сам Олтман заяви, че иска OpenAI да може да добавя по 1 гигават нов капацитет седмично от 2030 г. насетне, количество енергия, приблизително равно на мощността на една ядрена електроцентрала.

Експерти поставят под съмнение реалистичността на такова бързо разширяване, както и способността на OpenAI да финансира този растеж.

Приходите на компанията са се увеличили до 13 милиарда долара на годишна база, а Олтман заяви тази седмица, че те могат да достигнат 100 милиарда долара до 2027 г.

Но ненаситният апетит на OpenAI за изчислителна мощ е довел до загуба от около 12 милиарда долара само през последното тримесечие, според финансовите данни, разкрити от Microsoft миналата седмица.

Олтман изрази увереност, че компанията ще успее да нарасне достатъчно, за да изпълни ангажиментите си, в интервю с инвеститора Брад Гьорстнер през уикенда.