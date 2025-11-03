OpenAI сключва сделка с Amazon за 38 млрд. долара

OpenAI е сключила сделка за 38 милиарда долара с Amazon Web Services(AWS), поредната от поредица споразумения, които стартъпът сключва с различни компании в последните месеци, в надпреварата си за осигуряване на изчислителна мощност.
Седемгодишното споразумение, което увеличава общите скорошни ангажименти на OpenAI до близо 1.5 трилиона долара, ще позволи на компанията да използва незабавно инфраструктурата на AWS за работа на своите продукти, включително ChatGPT.
Договореността обвързва OpenAI по-тясно с Amazon, която вече се е ангажирала да инвестира 8 милиарда долара в конкурентната AI компания Anthropic. Същевременно това намалява зависимостта на OpenAI от Microsoft, най-големия ѝ поддръжник, за изчислителни ресурси.
Цената на акциите на Amazon се повиши с около 4% в предварителната търговия.
OpenAI е сключила редица мащабни сделки тази година с компании като Nvidia, AMD, Oracle, Broadcom, Google и Samsung.
Тези договори обвързват компанията със задължение да изразходва близо 1.5 трилиона долара за изчислителни ресурси, но са структурирани така, че OpenAI плаща на части, докато се изгражда и предоставя нова мощност.
Споразуменията са изготвени основно от малък вътрешен екип в OpenAI, с минимално участие на външни консултанти.
Компанията планира амбициозно разширяване на инфраструктурата си от центрове за данни, като се стреми да се позиционира в центъра на мрежата от компании, които разработват нови технологии.
Главният изпълнителен директор Сам Олтман заяви, че иска OpenAI да може да добавя по 1 гигават нов капацитет седмично от 2030 г. насетне, количество енергия, приблизително равно на мощността на една ядрена електроцентрала.
Експерти поставят под съмнение реалистичността на такова бързо разширяване, както и способността на OpenAI да финансира този растеж.
Приходите на компанията са се увеличили до 13 милиарда долара на годишна база, а Олтман заяви тази седмица, че те могат да достигнат 100 милиарда долара до 2027 г.
Но ненаситният апетит на OpenAI за изчислителна мощ е довел до загуба от около 12 милиарда долара само през последното тримесечие, според финансовите данни, разкрити от Microsoft миналата седмица.
Олтман изрази увереност, че компанията ще успее да нарасне достатъчно, за да изпълни ангажиментите си, в интервю с инвеститора Брад Гьорстнер през уикенда.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Изследователи от MIT са проучили 300 публични инициативи за изкуствен интелект, за да се опитат да разберат „реалността без свръхреклама“ за въздействието на изкуствения интелект върху бизнеса, казва пред Axios Адитя Чалапали, изследовател, сътрудник на проекта NANDA в MIT. 95% от организациите са открили нулева възвръщаемост въпреки инвестициите на предприятията от 30 до 40 милиарда долара в GenAI, се казва в проучването. Дори фирмите, които сега използват изкуствен интелект, не наблюдават широко разпространени промени в бизнес модела си. https://www.axios.com/2025/08/21/ai-wall-street-big-tech
Балонът се надува, надува, надува, надувайте момчета, да стане на парчета!
О да, от пусто в празно. Балон.