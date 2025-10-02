OpenAI стана най-скъпият стартъп в света

OpenAI е сключила сделка, която оценява компанията за изкуствен интелект на 500 милиарда долара. Това я прави най-скъпият стартъп в света, изпреварвайки SpaceX.
Продажбата на акции на вторичен пазар позволява на настоящи и бивши служители на OpenAI да продадат акции за около 6.6 милиарда долара, според източник, близък до компанията. SpaceX на Илон Мъск беше оценена на 400 милиарда долара от инвеститори през юли.
През март оценката на OpenAI беше 300 милиарда долара. Няколко месеца по-късно ръководството на компанията е започнало разговори с инвеститори за продажба на акции на служители при много по-висока оценка, твърдят хора, запознати с плановете на стартъпа.
Служителите продадоха акциите си на инвеститори, включително Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX от Абу Даби и T Rowe Price, според източника. Завършването на сделката, която се обсъжда от август, беше първо съобщено от Bloomberg.
OpenAI позволи на служителите да продадат акции до 10 милиарда долара, но мнозина решиха да не се възползват, каза източникът, близък до компанията, като приписва това на увереността на служителите в бъдещето на бизнеса. Източникът добави, че е имало инвеститорски интерес за акции на стойност над 10 милиарда долара.
Продажбата на акциите на OpenAI е поредния знак за силния интерес към покупката на акции на компании, свързани с развитието на изкуствения интелект. Инвеститорите се насочват към обещаващи стартъпи с надеждата, че доминиращата компания в областта в крайна сметка ще струва трилиони долари.
Миналия месец производителят на чипове Nvidia обяви, че ще инвестира до 100 милиарда долара в OpenAI, а в замяна на това стартъпът да внедри до 10 гигавата изчислителна мощност, използвайки чиповете на Nvidia.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.