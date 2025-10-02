OpenAI стана най-скъпият стартъп в света

OpenAI е сключила сделка, която оценява компанията за изкуствен интелект на 500 милиарда долара. Това я прави най-скъпият стартъп в света, изпреварвайки SpaceX.

Продажбата на акции на вторичен пазар позволява на настоящи и бивши служители на OpenAI да продадат акции за около 6.6 милиарда долара, според източник, близък до компанията. SpaceX на Илон Мъск беше оценена на 400 милиарда долара от инвеститори през юли.

През март оценката на OpenAI беше 300 милиарда долара. Няколко месеца по-късно ръководството на компанията е започнало разговори с инвеститори за продажба на акции на служители при много по-висока оценка, твърдят хора, запознати с плановете на стартъпа.

Служителите продадоха акциите си на инвеститори, включително Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX от Абу Даби и T Rowe Price, според източника. Завършването на сделката, която се обсъжда от август, беше първо съобщено от Bloomberg.

OpenAI позволи на служителите да продадат акции до 10 милиарда долара, но мнозина решиха да не се възползват, каза източникът, близък до компанията, като приписва това на увереността на служителите в бъдещето на бизнеса. Източникът добави, че е имало инвеститорски интерес за акции на стойност над 10 милиарда долара.

Продажбата на акциите на OpenAI е поредния знак за силния интерес към покупката на акции на компании, свързани с развитието на изкуствения интелект. Инвеститорите се насочват към обещаващи стартъпи с надеждата, че доминиращата компания в областта в крайна сметка ще струва трилиони долари.

Миналия месец производителят на чипове Nvidia обяви, че ще инвестира до 100 милиарда долара в OpenAI, а в замяна на това стартъпът да внедри до 10 гигавата изчислителна мощност, използвайки чиповете на Nvidia.