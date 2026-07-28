Операция "Спасяване": Над 180 туристи са евакуирани от заседнал кораб край Видин

Операцията по спасяване на пътниците от заседнал туристически кораб в река Дунав край Видин приключи успешно, съобщи "Гранична полиция".
През последните дни корабоплаването по река Дунав е затруднено поради критично ниските водни нива в резултат на продължаващата суша. Това наложи баржите и товарните кораби да се движат с намален капацитет и да не се товарят до краен предел, за да се намали газенето на плавателните съдове.
За пътническите кораби нямаше ограничения, но тази нощ около 2:20 часа кораб "Viking Ullur", плаващ по течението под швейцарски флаг, поради ниското ниво на водите на Дунав е заседнал в района на 817 речен км. Това е на около 25 км над Видин - срещу село Гомотарци.
На борда му са били 186 пътника, граждани на Европейския съюз, както и 52-ма души екипаж и обслужващ персонал.
Заседналият кораб е трябвало да зареди провизии в пристанището във Видин. На борда не достигала и питейната вода.
Корабният агент е осигурил друг плавателен съд, на който да се претоварят пасажерите, но той не можел да се доближи до мястото на инцидента, посочват от "Гранична полиция".
По тази причина с разрешение на дирекция "Речен надзор" в Лом и след допълнителна преценка на ситуацията, за да се избегне заплаха за здравето и живота на пътниците, е взето решение и е започнала евакуация с помощта на катер от база на Гранични полицейски кораби във Видин.
След изследване на обстановката и оценка на риска, граничните служители пристъпили към евакуацията с помощта на членове на екипажа на заседналия плавателен съд и при спазване на всички мерки за безопасност.
Към 18:30 часа всичките 186 пътници на борда на заседналия круизен кораб са били успешно евакуирани. Катерът на "Гранична полиция" е направил общо 20 курса за превозването им до Видин, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".
Корабоплаването в българския участък на Дунав е пред сериозни изпитания заради ниските води. Преди седмица два товарни кораба бяха заседнали край Сомовит и Загражден, а други изчакват товарът им да бъде прехвърлен на други плавателни съдове, за да могат да преминат през критичните участъци при Белене, Вардим и Батин.
Заради засушаването и липсата на достатъчно валежи в Европа нивото на реката тази година се е понижило значително по-рано от обичайното. Рекордно ниски стойности се очакват в края на август.
За да не спре напълно корабоплаването, от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че удълбочават рисковите зони и определят нова траектория на фарватера. Поставени са и нови светещи навигационни знаци, оборудвани с датчици, за да се знае във всеки един момент местоположението им.
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