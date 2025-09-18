Опитите за измама от името на НЗОК продължават

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са постъпили множество сигнали от граждани за получен sms от името на институцията. Съобщенията "информират" за готовност за възстановяване на средства. НЗОК предупреждава, че това са пиратски съобщения, обикновено изискващи конкретно действие на потребителя, при което се задейства кибератака към неговото устройство.

НЗОК не изпраща съобщения на гражданите със съдържание за дължими суми/суми за възстановяване, както и такива, отнасящи се до техния здравноосигурителен статус, и друга персонална информация.

"Обръщаме внимание, че при получаване на подобен тип sms със съмнително съдържание, гражданите могат да подават сигнали до НЗОК чрез телефон 080014800, както и да сигнализират органите на Министерство на вътрешните работи", обясниха от НЗОК.

Здравната каса уведомява пациентите чрез съобщения, единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти, и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.

Eто как изглеждат измамните съобщения, изпращани от името на Здравната каса: