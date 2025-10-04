Опозицията щурмува президентския дворец в деня на местните избори

На 4 октомври, в деня на провеждането на местните избори в Грузия, в столицата Тбилиси избухнаха протестни акции, които прераснаха в сблъсъци с полицията и опит на част от демонстрантите да нахлуят в президентския дворец.

Протестите на булевард "Руставели" започнаха около 16:00 ч. местно време. Участниците блокираха движението и се събраха пред сградата на парламента. Част от протестиращите проведоха шествие от булевард "Чавчавадзе"до парламента, като по пътя спряха пред щаба на генералния секретар на управляващата партия "Грузинска мечта"и кмет на Тбилиси Каха Каладзе на улица "Меликишвили“.

Около 19:00 ч. няколко десетки демонстранти нахлуха в двора на президентската резиденция Орбелиани в центъра на града, след като събориха огражденията и нападнаха охраната. Според изданието "News Georgia“, сред участниците в щурма е имало добре екипирани мъже, някои с бронежилетки. Силите за бързо реагиране и полицията отблъснаха протестиращите, използвайки сълзотворен газ и водни оръдия.

Сблъсъците около президентския дворец продължиха, като властите изпратиха допълнителни сили на спецназа. Полицията призова демонстрантите да се разотидат, а в отговор те замеряха служителите на реда с камъни. Министерството на вътрешните работи на Грузия обяви, че акцията е излязла извън рамките на закона и че са предприети "съответни мерки“.

Преди ескалацията, на площад "Свобода“, един от организаторите на протеста – оперният певец и опозиционен политик Паата Бурчуладзе – прочете декларация, според която властта принадлежи на грузинския народ, а действащият режим е "загубил легитимността си“. В документа се обявяваше началото на "мирен преходен период"за връщане на властта в ръцете на народа и незабавно подновяване на диалога за присъединяването на Грузия към Европейския съюз.

След него думата взе председателят на политическия съвет на "Единното национално движение"(ЕНД) и бивш главен прокурор на Грузия Муртаз Зоделава, който заяви, че "започва да действа мъжката сила"и призова протестиращите да "вземат ключовете от президентската резиденция“.

Президентът на Грузия Саломе Зурабишвили осъди действията на протестиращите, заявявайки: "Тази пародия на превземане на президентския дворец може да бъде организирана само от самия режим, за да дискредитира 310-дневния мирен протест на грузинския народ."Тя призова демонстрантите да продължат мирните акции, започнали миналата есен във връзка с оспорването на резултатите от парламентарните избори и исканията за нов вот.

Междувременно премиерът на страната Ираклий Кобахидзе обяви победа на управляващата партия "Грузинска мечта"на местните избори – резултат, който по-късно беше потвърден от Централната избирателна комисия. Опозиционните сили, включително партията на бившия президент Михаил Саакашвили – ЕНД, бойкотираха изборите, обвинявайки властите в безпрецедентен натиск върху политическите им опоненти.

"Във всички общини без изключение, включително Тбилиси и другите големи градове, предварителните резултати на местните избори са над 70% в полза на партия "Грузинска мечта", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ.

"Високо ценим това голямо обществено доверие и още веднъж обещаваме да направим всичко възможно, за да го оправдаем", каза грузинският премиер Иракли Кобахидзе.

Някои представители на опозицията призоваха за "мирна революция" срещу управляващата партия "Грузинска мечта“, която обвиняват, че е проруска и авторитарна. Полицейски сили за борба с безредиците разпръснаха протестиращите, като употребиха сълзотворен газ и водни оръдия.

Прозападната опозиция в страната организира протести от миналата година, когато "Грузинска мечта"спечели парламентарните избори, които според критиците са били фалшифицирани, посочва Ройтерс.

"Грузинска мечта" замрази преговорите за присъединяване на Грузия към Европейския съюз, което от години бе национална цел.