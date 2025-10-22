Опозицията за Борисов (след срещата с Пеевски): "Пенсиониран", "унищожен", "сянка на миналото си"

След като Делян Пеевски и Бойко Борисов се срещнаха и обявиха, че ситуацията в управлението продължава както досега – "Ново начало" да крепи кабинета, без да поема отговорност с официално участие, от опозицията в парламента обявиха, че това е пенсиониране и дори унищожаване на лидера на ГЕРБ и партията му.

Миналата седмица в гневен монолог Борисов поиска "преформатиране на управлението", заговори за официално включване на "Ново начало", за министерства, дадени на концесия на "кръгове, кръгчета и хора, които изобщо не се занимават с политика" и настоя за оставки, включително и на председателя на парламента Наталия Киселова от БСП. Преди ден бе официално обявено, че сериозни промени няма да има и единствено от ИТН и ГЕРБ искат да се въведе ротация на шефа на парламента. Днес "Ново начало" обяви, че "отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии", а Борисов разви друга теза – че БСП и ИТН не били съгласи с официалното включване на "Ново начало", която така или иначе крепи кабинета.

"Аз бях написал на Борисов в един СМС, че страхът му да вкара Пеевски в санитарния кордон всъщност доведе до тази катастрофа за ГЕРБ и единствено му остава да отиде да се снима под герба. Всъщност Борисов изпълни всички тези стъпки. ГЕРБ и "ДПС- Ново начало" вече са една партия", каза съпредседателят на участващата в "Демократична България" партия "Да, България" Ивайло Мирчев.

По думите му това е изключително опасно за страната, защото "оттук нанатък Пеевски еднолично управлява България".

"Може би не всички, които ни гледат, разбират сериозността на тази ситуация, но Борисов беше пенсиониран. Управлява само Пеевски, вече дори няма трима премиери", добави Мирчев, правейки препратка към изказванията си отпреди време, че има трима премиери – Росен Желязков е формалният, Борисов иска да е, а Пеевски е истинският.

По повод дадената миналата седмица от Борисов заявка за "преформатиране на управлението" след която до промени не се стигна, той каза: "Докато "Титаник" потъва, капитаните не смеят вече дори да преподреждат дивана. Приключи Борисов, пенсионира се. Пеевски взима решенията".

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев пък определи искането на ГЕРБ и ИТН за ротация на председанеля на парламента като "мимикрия и опит да се прикрие импотентността на ГЕРБ". "След като казаха, че ще преформатират всичко, накрая се оказа, че нещо ще въртят", добави той.

"Борисов е унищожен"

"И за медиите, и за депутатите, и за българското общество е ясно, че Бойко Борисов е унищожен. Неговата дума няма никакво значение нито за "Има такъв народ", нито за БСП. Виждате, че той каквото каже, става точно обратното - нито Киселова ще я смени, нито министри ще преформатира, за брокерите там по министерствата не взима отношение", каза председателят на МЕЧ Радостин Василев.

По думите му Борисов е бил "отвлечен" и "днес се появи в 8.30 с, както той го нарича, Делян": "Те вече си говорят на малко име. Тя връзката им е много емоционална и близка. Виждате, че имаме официално коалиция ГЕРБ-ДПС".

Той нарече гневния монолог на Борисов от миналия вторник "Сатиричен театър "Бойко Борисов".

"За мен миналата седмица беше ясно, че ще му свият перките (на Бойко Борисов – бел.ред.) за една седмица и ще го върнат в парламента като жертва на домашно насилие и той ще излезе и ще се чуди как да се оправдава за глупостите, които наговори", каза още Василев.

Според него след срещата сутринта е ясно, че "Ново начало" е част от управлението. А по адрес на официалните партньори на ГЕРБ – БСП и ИТН, каза:

"Въпросът, който интересува МЕЧ е: Слави Трифонов и "Има такъв народ", които мълчат вече 10 дни, сега, след официалната коалиция от тази сутрин между ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", ще вземат ли някакво отношение пред медиите и пред обществото, или пак ще твърдят, че коалицията е тройна. Да де, ама Борисов каза, че е осигурил мнозинство с Делян - Делянчо, така че… За БСП е ясно, там нямаме съмнения, те са собственост на "ДПС-Ново начало". Но за Слави Трифонов искам да питам "тошковците" - какво правиха те 10 дни, преосмислиха ли какво ще се случва, или ще стават част от новото мнозинство".

"Две партии- една цел" стана "две партии- един човек"

"Видях последното прессъобщение от пресцентъра на ДПС, много се смях, защото ми напомня един лозунг от близкото минало - "две партии - една цел". Нали помните – БКП и БЗНС, като БКП говореше от името на БЗНС тогава. БЗНС нямаше своя собствена платформа, защото в нея пишеше, че тя подкрепя платформата на БКП. Сега четох извлявнието на пресцентъра на ДПС, видях снимката, на която седеше тъжният Борисов до триумфиращия Пеевски. И се сетих за това, но тук вече нямаме две партии една цел, тук имаме две партии един човек. На практика ГЕРБ капитулира пред Пеевски", каза председатялят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Според него ГЕРБ на практика вече не съществува, а по адрес на Бойко Борисов каза: "Доста тъжен край за един човек, който навремето ходеше с ръце на колана, разнасяше пищови, черни палта, шапки тип Борсалино. Правеше се на голям мъж, саби, мечове, пищаци и други такива глупости. И сега виждаме как е станал една сянка на собственото си голямо минало. Аз затова го пратих да отива да играе сантасе с Доган, защото Пеевски пенсионира и него".

Костадинов добави, че "докато преразпределят порциите във властта и досега ГЕРБ беше водеща партия, а вече ДПС става такава", остава въпросът за липсата на реакция от ИТН. "Продължават да мълчат. Явно още не усещат влиянието на ДПС в управлението", добави той, правейки препратка към думите на Стансилав Балабанов от ИТН отпреди месеци, че и при най-малък намек, че Пеевски е част от управлението, партията на Трифонов ще се оттегли от правителството.

"Партиите, съставляващи партия "Мафия" в момента разпределят властта. Текат нови уговорки. България не е на пътя към демокрацията. България е на пътя към диктатурата", каза в сряда Красимира Катинчарова от "Величие".