Опозицията за липсата на вето: Това става, когато цялата власт е в един човек

Парламентарната опозиция реагира остро на отказа на президента Илияна Йотова да наложи вето, като върне за ново разглеждане в Народното събрание Закона за държавния бюджет за 2026 г. Той бе приет в петък с дефицит от 5.7% и в нарушение на Закона за публичните финанси. Парламентарните сили извън мнозинството подчертаха, че сегашната ситуация е в резултат и на концентрацията на власт.

ДБ: Решението е в избора на президент, различен от Йотова

"Днес станахме свидетели на това какво се случва в държавата тогава, когато цялата власт е в ръцете на една партия и на един човек – президентска власт, законодателна власт и изпълнителна власт, а именно налице е пълна неспособност за баланс и взаимен контрол между властите".

Това заяви депутатът от ПГ на "Демократична България" (ДБ) Йордан Иванов на брифинг в парламента след изявлението на Илияна Йотова.

"Визията на ДБ как да бъде разрешен проблемът с бюджета за 2026 и най-вече с този за 2027 и как да спрем тази ляво-популистка политика, се изразява в избора на президент, различен от Йотова", обяви Иванов.

Лидерите на ДБ се изказаха против конституционните жалби срещу бюджета. При това положение до жалба от Народното събрание може и да не се стигне, защото ГЕРБ и "Продължаваме промяната" ще пишат отделни конституционни жалби и може да не се подкрепят взаимно, а "Демократична България" и "Възраждане" не дават знак за готовност за подкрепа, което значи, че партиите на Бойко Борисов и на Асен Василев може да не успеят да съберат нужните минимум 48 подписа на народни представители.

"Конституционните жалби няма да решат въпроса с Бюджет 2026 – той започва да се прилага веднага, а Конституционният съд ще се произнесе в края на годината. Единственият дългосрочен начин, по който да се контрират грешни решения, свързани с фискалната политика, е на президентските избори през есента да бъде избран президент, който не осигурява такава концентрация на власт", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Асен Василев, ПП: Йотова се е превърнала в говорител на Радев

"За съжаление, току-що разбрахме, че г-жа Йотова няма да наложи вето върху Закона за държавния бюджет. Това превръща президентството в пресслужба на българското правителство с г-жа Йотава като говорител на г-н Радев. Ще подадем жалба до Конституционния съд", заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Той смята, че в бюджета има противоконституционни разпоредби. Василев посочи, че има 3 млрд. евро за непрозрачно харчене на този кабинет директно от самолета този път.

По думите му това е подмяна на управленския мандат на Румен Радев. "Той беше избран с надеждата да прекъсне непрозрачното управление. Виждаме управление, което прави нещата по-зле – повече пари, похарчени по непрозрачен начин", каза още Василев и бе категоричен, че това правителство е вредно за България.

Лидерът на ПП не съжалява, че са свалили кабинета на Росен Желязков. "Всеки вреден за България кабинет трябва да бъде свален незабавно", каза още той.

ГЕРБ: Готвим жалба до Конституционния съд

"Очаквано Йотова ни информира за това, че възнамерява да обнародва бюджета за 2026 г. "Прогресивна България" с този бюджет за пореден път доказа, че те не знаят какво правят и не са готови за никакви решителни реформи", заяви Деница Сачева от ГЕРБ.

Според ГЕРБ-СДС едва ли българските граждани очакват с нетърпение 1 август, когато ще пращат по-високи винетки и осигуровки.

По думите на Сачева това е много трудно решение за Йотова, "която вчера прие с благодарност подкрепата на "Прогресивна България" във връзка с кандидатурата ѝ за предстоящите президентски избори".

"Прогресивна България" с този бюджет за пореден път доказа, че те не знаят какво правят и не са готови за никакви решителни реформи", каза зам.-председателят на групата на ГЕРБ-СДС.

Бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви, че са подготвили искане до Конституционния съд (КС). "С него пледираме КС да обяви за противоконституционен бюджета за 2026 г.", каза тя, като напомни, че управляващите не спазиха правилото дефицитът да бъде до 3% и е 5.7%.

Петкова съобщи, че водят разговори с другите парламентарни групи за подкрепа за внасяне на жалбата в КС.

"Възраждане": Йотова рискува да вкара страната в още по-голям хаос

"Възраждане" определи като "очакван" ходът на Илияна Йотова да не наложи вето върху Бюджет 2026. По думите на партията това има връзка с подкрепата на партията на Румен Радев за нейната кандидатура за президентските избори през есента.

"Йотова рискува да вкара страната в още по-голям хаос. Тя публикува бюджета с мотив, че всички го чакат и че страната изпада в хаос, изкарвайки 7 месеца без бюджет, но не знам какво ще се случи, ако Конституционният съд го отмени малко по-късно през годината", заяви Димо Дренчев.

Според народния представител финансовият план копира предходни рамки, но залага по-високи разходи за сметка на замразени социални плащания и липса на инвестиции в инфраструктура.

"Истината е, че този бюджет до голяма степен копира и продължава бюджета, предложен от правителството на Росен Желязков, с това изключение, че предвижда по-високи държавни разходи с над 2 милиарда... с това, че част от социалните плащания, които са замразени от 2022 година, 2023 година, остават замразени и през тази година", посочи Дренчев.

Запитан дали ще положат подписи под готвените жалби до Конституционния съд, депутатът обясни, че няма нужда от това, тъй как вносителите разполагат с достатъчно гласове. Реално това не е така, защото жалбата изисква най-малко 48 подписа, а ГЕРБ и "Продължаваме промяната" засега са обявили, че внасят отделни подписки, но и двете групи поотделно нямат толкова депутати.