Орбан е разговарял с Путин, обеща да не го арестува като отиде за среща с Тръмп

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че е разговарял с Владимир Путин и че подготовката за среща в Будапеща между руския президент и американския му колега Доналд Тръмп "продължава с пълна сила", предаде Ройтерс.
Орбан обаче не предостави повече подробности за телефонния разговор в публикацията си във "Фейсбук", в която съобщи за него.
Кремъл потвърди информацията за разговора и добави, че Путин е осведомил Орбан за разговора си с Тръмп, а унгарският премиер е заявил, че страната му е готова да осигури необходимите условия за организиране на срещата.
Унгария ще гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и че ще може да се прибере вкъщи след това, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто.
Изборът срещата между президентите на САЩ и Русия да се състои в унгарската столица привлече световното внимание, коментира Ройтерс.
Международният наказателен съд е издал заповед за ареста на Путин, а Унгария е в процес на изтегляне от тази институция. Москва отрича обвиненията на съда и сочи заповедта за арест за доказателство за враждебното отношение на Запада към Русия.
"Ще гарантираме, че той ще влезе в Унгария, ще има успешни преговори тук, и след това ще се прибере вкъщи", заяви Сиярто на брифинг за медиите.
"Няма нужда от каквито и да било консултации с когото и да било, ние тук сме суверенна страна. Ще посрещнем (Путин) с уважение, ще му бъдем домакини и ще му осигурим условия, за да може да преговаря с американския президент", добави той.
Правителството на Орбан често е влизало в сблъсъци с други лидери от ЕС по темата за Украйна, тъй като поставя под въпрос дали блокът трябва да изпраща военна помощ на Киев, отбелязва Ройтерс.
Отношенията на Украйна с Унгария напоследък са все по напрегнати. Украинският президент Володимир Зеленски миналия месец заяви, че унгарски дронове са навлезли във въздушното пространство на Украйна, а Орбан му отвърна, че Украйна не е независима суверенна държава.
Унгария също така все още разчита на доставки на руски газ и петрол, въпреки че ЕС се опитва да спре тези доставки до 2028 г. и Тръмп призова блока да прекрати вноса на руска енергия.
