Орбан обяви, че Русия вече е спечелила войната в Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан, известен с връзките си с Кремъл, обяви, че Русия вече е спечелила войната в Украйна, предаде Ройтерс. Изявлението му бе направено по повод предстоящата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, която е насрочен за петък в Аляска.

Във вторник Орбан бе единственият лидер на страна от Европейския съюз (ЕС), който не подкрепи общото изявление, че Украйна трябва да разполага със свободата сама да реши бъдещето си.

"В момента говорим сякаш развитието на войната е с отворен край, но то не е. Украинците загубиха войната. Русия спечели тази война", заяви Орбан в интервю за канала Patriot в YouTube.

"Единственият въпрос е кога и при какви обстоятелства Западът, който стои зад Украйна, ще признае, че това вече се е случило и какъв ще е резултатът", казва унгарският премиер.

Орбан е на власт в Унгария от 2010 година и е остро критикуван от европейските партньори на страната заради корупцията, овладяването на независимите медии и съдебната система в страната си, за поддържането на близки връзки с Русия и противопоставянето на военната помощ за Украйна.

В момента унгарската икономика изпитва огромни трудности да се възстанови от шокова инфлация, отбелязва Ройтерс.

Орбан е твърд противник на приемането на Украйна в ЕС, аргументирайки се, че евентуалното ѝ членство ще нанесе щети на унгарските земеделци и ще предизвика хаос в икономиката.

Той заяви, че по време на бившата американска администрация начело с Джо Байдън Европа е пропуснала възможността да преговаря с Путин и вече е заплашена бъдещето ѝ да бъде решено без нейно участие.

"Ако не си на масата за преговори, значи си в менюто“, отбеляза Орбан, като добави, че част от причините да отхвърли общото споразумение на ЕС за Украйна е, че кара Европа да изглежда “абсурдно и жалко“.

"Когато двама лидери седнат да преговарят помежду си, американците и руснаците … и ти не си поканен, не бързаш да звъниш, не тичаш наоколо и не крещиш отвън“, каза унгарският премиер.