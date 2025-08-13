Орбан обяви, че Русия вече е спечелила войната в Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан, известен с връзките си с Кремъл, обяви, че Русия вече е спечелила войната в Украйна, предаде Ройтерс. Изявлението му бе направено по повод предстоящата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, която е насрочен за петък в Аляска.
Във вторник Орбан бе единственият лидер на страна от Европейския съюз (ЕС), който не подкрепи общото изявление, че Украйна трябва да разполага със свободата сама да реши бъдещето си.
"В момента говорим сякаш развитието на войната е с отворен край, но то не е. Украинците загубиха войната. Русия спечели тази война", заяви Орбан в интервю за канала Patriot в YouTube.
"Единственият въпрос е кога и при какви обстоятелства Западът, който стои зад Украйна, ще признае, че това вече се е случило и какъв ще е резултатът", казва унгарският премиер.
Орбан е на власт в Унгария от 2010 година и е остро критикуван от европейските партньори на страната заради корупцията, овладяването на независимите медии и съдебната система в страната си, за поддържането на близки връзки с Русия и противопоставянето на военната помощ за Украйна.
В момента унгарската икономика изпитва огромни трудности да се възстанови от шокова инфлация, отбелязва Ройтерс.
Орбан е твърд противник на приемането на Украйна в ЕС, аргументирайки се, че евентуалното ѝ членство ще нанесе щети на унгарските земеделци и ще предизвика хаос в икономиката.
Той заяви, че по време на бившата американска администрация начело с Джо Байдън Европа е пропуснала възможността да преговаря с Путин и вече е заплашена бъдещето ѝ да бъде решено без нейно участие.
"Ако не си на масата за преговори, значи си в менюто“, отбеляза Орбан, като добави, че част от причините да отхвърли общото споразумение на ЕС за Украйна е, че кара Европа да изглежда “абсурдно и жалко“.
"Когато двама лидери седнат да преговарят помежду си, американците и руснаците … и ти не си поканен, не бързаш да звъниш, не тичаш наоколо и не крещиш отвън“, каза унгарският премиер.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
25 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Унгарците бяха срещу СССР но са за Русия. Българските русофоби бяха срещу СССР, а сега заради неграмотност са и срещу Русия.
А заради какво ? Кой постави на Сърбия умишлено неизпълним ултиматум, която тя въпреки всичко прие с изключение на една точка ? Даже войнстващият германски кайзер се опитва да вразуми Австро - Унгария да приеме сръбския отговор.
Сърбия е обичайно място за нахлуване но никой не подпалва заради това световна война.
Стратегическа станция на любимия на Орбан тръбопровод Дружба в Раша бе ударен тази нощ от украински дронове. Снимки на НАСА показаха крупни пожари.
Изритайте гнусния орбанистан вън от ЕС и НАТО! Долните пУтюрасти да ходят в БРИКСа!
Кой знае защо орбан е пропуснал да уточни, че пУтЬю "вече е спечелил Vойната" точно на 3-я ден след началото и... точно както беше ZАпланирано.
Никой не е бил по главата Австро - Унгария да нахлува в Сърбия и да подпалва Първата св. война. Унгарците са били най - големите шовинисти в империята, ненавиждани от останалите народи.
Щом е имало български митници в Солун и Дедеагач (Александруполис) значи народа е искал да е към България, а не към Гърция. По това време стандарта на живот в България е бил много по-висок от стандарта на живот в Гърция.
Всъщност това е територия на Хабсбургската империя Австрия,в коята Унгария е добавена за да има мир ...