Oрбан се оплака на Тръмп от Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан се е оплакал на американския президент Доналд Тръмп от украинските удари по руския петролопровод "Дружба", доставящ суровината до Унгария и Словакия.

"Преди пет дни, малко преди историческата среща между президента Тръмп и президента Путин в Аляска, Украйна извърши безпилотни удари по петролопровода "Дружба" в Русия. Този нефтопровод доставя петрол на Унгария и Словакия — страни, които нямат други начини за внос на суров петрол. Унгария подкрепя Украйна с електричество и бензин, а в замяна те бомбардират петролопровода, който ни доставя. Много неприятелски акт!", написал Орбан на Тръмп в писмо, публикувано в петък от партията на Орбан "Фидес".

В публикацията се посочва, че Орбан е помолил Тръмп за помощ, защото украинците продължават да взривяват "петролопровода на приятелството".

"В нашия регион се води война. Ако някой е мислил, че това се случва някъде далеч, руската ракетна атака срещу Мукачево би трябвало да го е отрезвила. Тази война представлява пряка и постоянна заплаха за Унгария и унгарския народ. Както в Закарпатието, така и в Унгария. Само мир“, гласи публикацията.

От своя страна, Тръмп е отговорил с маркер върху писмото на Орбан, че е "много ядосан да чуе това".

"Неприятно ми е да чуя това. Много съм ядосан за това. Кажи го на Словакия. Ти си мой голям приятел", гласи отговорът на американския президент.

Украински атаки временно спряха доставките на петрол за Унгария на 13 и 18 август, а по-рано в петък беше съобщено, че удар срещу помпената станция "Унеча" в руската Брянска област, която е критична част от "Дружба", отново е спрял доставките на петрол до Унгария и Словакия.

Външният министър на Унгария Петер Сиярто определи действията като "поредна атака срещу енергийната сигурност на нашата страна" в публикация във Facebook. Словакия пък призова Европейската комисия да гарантира сигурността на доставките. Все пак и двете държави съобщават, че пораженията не са тежки и се очаква работата на "Дружба" да бъде възстановена до дни.

Словакия и Унгария все още за зависими от вноса на руска енергия, за разлика от повечето страни членки на Европейския съюз, като по-голяма част от доставките на петрол получават през тръбопровода "Дружба", преминаващ през Беларус и Украйна.

Откакто Будапеща получи временно освобождаване от забраната на Европейския съюз за руски петрол, тя увеличи покупките си на суров петрол чрез мрежата от сухопътни тръбопроводи, реализирайки големи печалби от намалените цени на суровия петрол. Унгария многократно е заплашвала да наложи вето върху всички усилия на ЕС за бъдещо намаляване на зависимостта си от руска енергия, припомня Politico.

Унгария пък е една от объсжданите възможности за евентуална бъдеща среща между президентите на Украйна и Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин. Унгарският премиер Виктор Орбан продължава да поддържа тесни връзки с Москва и след войната в Украйна, като често създава трудности пред опитите на ЕС да засили подкрепата си за Украйна и да наложи по-строги санкции спрямо Русия.

Същевременно стана ясно, че временно прекъсване на петролните доставки не създава проблеми за Германия, съобщиха от икономическото ведомство на страната, цитирано от Ройтерс.

Тръбопроводът "Дружба" се разделя на северна част (към Полша и Германия) и южна част (към Унгария, Словакия и Чехия). Доставките на руски петрол за Полша бяха прекратени през февруари 2023 г., а за Германия – в началото на 2023 г. Към момента по северната част на "Дружба" обаче тече казахски петрол до рафинерията в "Швет", която осигурява по-голямата част от горивото за Берлин.