Още 40 специализиращи медици ще получават стимули по проект на МЗ

Министерството на здравеопазването обявява началото на четвъртата кампания за кандидатстване по проекта "Насърчаване на специализацията в области с недостиг на специалисти", финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021–2027.
До момента по него над 200 лекари, дентални лекари, медицински сестри и акушерки получават финансов стимул в размер на 2.5 минимални работни заплати или 2600 лв. месечно над основното им възнаграждение, като предстои сключването на договори с още над 100 души, които до този момент бяха в списъка на чакащите.
Настоящият екип на Министерството на здравеопазването успешно защити увеличение на бюджета на проекта с 26.5 млн. лв.
Така общият бюджет вече възлиза на 41.5 милиона лева. Това позволи включването на чакащите специализанти, както и организирането на новата – четвърта процедура за подбор.
От 3 ноември до 30 ноември 2025 г. още 40 специализанти могат да кандидатстват за участие в проекта. Допустимите кандидати са две групи. Първата е за обучаващи се по специалности с установен недостиг на национално ниво, а втората е за обучаващи се в области с най-ниска осигуреност със съответните специалисти.
На национално ниво са определени 19 специалности, от които 11 са с педиатрична насоченост, включително детска кардиология, детска неврология, детска гастроентерология, детска хирургия, педиатрични здравни грижи и др.
С тази кампания Министерството на здравеопазването продължава усилията си да подкрепя младите медици и да гарантира по-добра осигуреност със специалисти в цялата страна.
Подробна информация за условията и необходимите документи за кандидатстване е достъпна на сайта на Министерството на здравеопазването, в раздел "За специализанти".
