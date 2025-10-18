Още два изтребителя F-16 пристигнаха в България (видео)

Още два изтребителя F-16 пристигнаха в България в събота, съобщи министерството на отбраната. Машините кацнаха в авиобаза "Граф Игнатиево" и бяха посрещнати от военния министър Атанас Запрянов и висши военни.
С това пристигналите у нас изтребители стават шест. До края на годината се очакват още две машини. С това ще бъде изпълнен първият договор за доставка на осем самолета.
"В навечерието на 2026 г. ще бъдем с един изпълнен договор със САЩ, което дава оптимизъм, че оттук насетне започва технологичното приемане на новопристигналите самолети и тяхното облитане", заяви Запрянов.
"Новите два български самолета F-16 Block 70 са бойни (едноместни). Те пристигат у нас с опознавателни знаци на ВВС на САЩ и предстоят процедурите по техническото и летателното им приемане. До края на 2025 г. трябва да получим общо осем самолета, като шест от тях са вече в нашата страна. След изпълнението и на втория договор българските ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета", пишат още от военното министерство.
Процесът на приемане на машините е дълъг, заяви наскоро командирът на ВВС ген.-майор Николай Русев. Засега България разполага само с двама напълно обучени пилота за F-16 и няма яснота кога новите изтребители ще могат да дават бойни дежурства.
С тренировки всичко се постига................предизвикателството е, че войната вече е съвсем различна .......................
Съжалявам, че трябва да го кажа, но се оказа, че летци на бойната ни авиация не са извадка от най-умната част от народа ни (да не казвам леко малоумни). Това не означава, че нямат боен дух и не биха се жертвали при необходимост, но за съжаление фактите които лъснаха са такива. Едно е да караш стар Москвич (МиГ-29) с няколко лампички и ръчки за управление, съвсем друго е да седнеш зад волана на една съвременна Тесла (F-16 Block 70), която си е компютър на колела. Овладяването на F-16 е по-скоро научаването как се работи със сложна компютърна програма и всичките и детайлни функционалности. Оказа се, че нашите не могат да се справят и изводите са повече от ясни!