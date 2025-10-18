Още два изтребителя F-16 пристигнаха в България (видео)

Още два изтребителя F-16 пристигнаха в България в събота, съобщи министерството на отбраната. Машините кацнаха в авиобаза "Граф Игнатиево" и бяха посрещнати от военния министър Атанас Запрянов и висши военни.

С това пристигналите у нас изтребители стават шест. До края на годината се очакват още две машини. С това ще бъде изпълнен първият договор за доставка на осем самолета.

"В навечерието на 2026 г. ще бъдем с един изпълнен договор със САЩ, което дава оптимизъм, че оттук насетне започва технологичното приемане на новопристигналите самолети и тяхното облитане", заяви Запрянов.

"Новите два български самолета F-16 Block 70 са бойни (едноместни). Те пристигат у нас с опознавателни знаци на ВВС на САЩ и предстоят процедурите по техническото и летателното им приемане. До края на 2025 г. трябва да получим общо осем самолета, като шест от тях са вече в нашата страна. След изпълнението и на втория договор българските ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета", пишат още от военното министерство.

Процесът на приемане на машините е дълъг, заяви наскоро командирът на ВВС ген.-майор Николай Русев. Засега България разполага само с двама напълно обучени пилота за F-16 и няма яснота кога новите изтребители ще могат да дават бойни дежурства.