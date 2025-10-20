Още един съд обяви, че мандатът на Сарафов е изтекъл

Състав на апелативния съд в София (САС) обяви, че Борислав Сарафов няма правомощия да иска възобновяване на дела. Това става ясно от определение от 6 октомври, съобщи сайтът Bird.bg.

Преди три седмици със същото становище излезе и Върховният касационен съд (ВКС). Реакцията на Сарафов бе да нарече определенията на върховните магистрати "информационна бележка".

Определението на САС е постановено от съдиите Мария Митева, Петър Гунчев и Татяна Грозданова. То е по дело за заплаха, образувано от прокуратурата в Лом. Обвиняем е мъж, който според разследващите е заплашил селски кмет като му е казал "Ще видиш какво ще се случи с теб оттук натам", и "Ще видиш там като ходиш по Дунава за риба какво ще стане с тебе".

Обвиняемият е оправдан и на първа, и на втора инстанция от окръжния съд в Монтана. Във второто решение се посочва, че няма никакви доказателства за вината му, като заплашителните фрази не са били описани дори от пряк очевидец на инцидента. Така делото приключва на 15 юли.

В края на август е постъпило искане за възобновяване. Не става ясно какви са аргументите за него.

Така или иначе обаче съдът изобщо не се произнася дали има основания делото да се гледа отново. Вместо това тримата съдии заявяват, че Сарафов няма правомощия да иска възобновяване, защото неговият мандат е изтекъл на 21 юли.

Това следва от законовите поправки, които влязоха в сила на 21 януари. В тях по инициатива на ПП-ДБ бе записано, че изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор не може да остане на поста повече от шест месеца. Сарафов е начело на прокуратурата от лятото на 2023 г., когато Иван Гешев бе уволнен.

В края на миналата година парламентът прие поправки, с които ограничи мандата на и.ф. на шест месеца, както и текст, по силата на който бе прекратена редовната процедура по избор на главен прокурор с единствен кандидат Сарафов. След изтичане на шестте месеца обаче Висшият съдебен съвет направи собствено тълкуване на закона и стигна до извода, че поправките не важат за заварени случаи. Така Сарафов остана на поста си.

В три съдебни определения обаче висши магистрати са на точно обратното мнение. В становището на апелативните съдии е записано:

"Така в настоящия случай се налага извод, че лицето, което към момента на влизането

ѝ в сила (на законовата норма б.р.) е определено да изпълнява функциите на главен прокурор, с изтичане на предвидените шест месеца от момента на влизането ѝ в сила, занапред не може да изпълнява тези функции“.