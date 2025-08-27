Още един заместник на кмета на Пловдив подаде оставка

Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков изненадващо е подал оставка в сряда, без да посочи мотиви за решението си. Кметът на Пловдив Костадин Димитров от ГЕРБ обаче не е приел заявлението за напускане, предаде БТА.

Темелков е част от екипа на Димитров от местните избори през ноември 2023 г. и отговаря за ресора "Дигитализация и европейски прокети", както и за образованието в Пловдив.

Оставката му идва в момент, когато в града се реализират мащабни инфраструктурни и образователни проекти, на част от които Темелков е възложител, посочват от общината пред БТА.

Само преди седмица Темелков беше основен придружаващ на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по време на обиколката му край Пловдов.

Подалият оставка зам.-кмет беше предложен за министър на електронното управление в нереализирания проектокабинет на Росен Желязков през лятото на 2024 г., при чието гласуване започна вътрешната война в ДПС. Преди да премине към ГЕРБ, между 2019 и 2023 г. Темелков е общински съветник от групата "Съюз за Пловдив" на Дани Каназирева, която отскоро е съдия във Върховния административен съд.

Ако оставката на Темелков бъде приета, това ще бъде четвъртият заместник на пловдивския кмет, който напуска екипа му. През септември миналата година оставка подаде отговарящата за транспорта Савина Петкова от квотата на „Браво, Пловдив“. През април беше отстранен и наследникът ѝ Ерол Садъков от същата формация.

Месец преди това Костадин Димитров пък освободи финансовия си заместник Женя Петкова. Напрежението в местната структура на ГЕРБ пък доведе до отстраняването на Радослава Ташкова като административен секретар на организацията в Пловдив. Тя е и зам.-председател на общинския съвет и ръководител на групата на ГЕРБ в него.