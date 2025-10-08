Още камиони и доброволци се включват в чистенето на "Люлин" и "Красно село"

Два големи камиона за боклук се включват в чистенето на "Люлин" и "Красно село" от сряда, 8 октомври. Това значително облекчавало графика и ускорявало извозването на отпадъците, съобщиха от Столичната община.
До момента местната власт разполагаше само с 10 камиона с малък капацитет на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което по принцип е оператор на завода за боклука на София.
От общината вече съобщиха, че получават помощ от кметовете на Елин Пелин, Ботевград и Панагюрище под формата на общо 5 стандартни боклукчийски камиона с преса, които могат да съберат отпадъците от доста повече кофи. Очаквало се да пристигнат в сряда или четвъртък.
На терен работят 50 души от предприятието за отпадъци. Паралелно заводът за боклука продължава да работи нормално, казват от общината.
Завишен е и контролът от страна на Столичния инспекторат специално в "Люлин" и Красно село". Във вторник са наложени 9 глоби за неправомерно изхвърляне на отпадъци – включително на търговски обекти и превозни средства, хванати с необичайни количества битов отпадък.
Към екипите на терен се включват и още организирани доброволци. От Gorata.bg на Никола Рахнев обявиха, че ще купят от Австрия камион за отпадъци, който да се ползва в подобни ситуации не само в София, но и в други общини, както и при почистване на незаконни сметища. От "Капачки за бъдеще" на Лазар Радков пък използват наличните си превозни средства, за да извозват отпадъци от преливащите кофи в "Люлин" и "Красно село". "Предстои ресурсът им да бъде разпределен и координиран с кризисния щаб за максимална ефективност", обясниха от общината.
В последните дни граждани от двата района се самоорганизират и сами събират отпадъците от препълнените кофи. Според кмета Васил Терзиев те са сред истинските герои в кризата.
Подготвя се и осигуряването на допълнителен капаците за общинската фирма "Софекострой", която да поеме трайно частинете на "Люлин" и "Красно село".
А министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви, че затворници ще чистят в "Красно село" по молба на районната администрация.
