Основателят на Telegram е оцелял след опит за отравяне през 2018 г.

Основателят на канала Telegram Павел Дуров съобщи, че е оцелял след опит за отравяне, направен през пролетта на 2018 г. Той решил да не разкрива инцидента досега, за да се съсредоточи върху бизнес приоритетите си. Това заяви Дуров в подкаста на Лекс Фридман.

Собственикът на канала, който е най-популярен в Русия, каза, че е изпитал силна болка по цялото тяло, след като се е върнал в наетата си къща и е забелязал "странен съсед", който е оставил нещо до вратата му.

"Това беше единственият момент в живота ми, в който си помислих, че умирам", каза Дуров пред Лекс Фридман.

Руският предприемач разказа, че на следващия ден се е събудил на пода, неспособен да се изправи на крака, със спукани кръвоносни съдове. Две седмици след инцидента той не е можел да се движи.

"Това е нещо, за което никога не съм говорил публично, защото не исках хората да се паникьосват", каза Дуров.

По това време той е търсил средства за своя блокчейн проект TON, докато няколко държави, включително и Русия, са се опитвали да забранят приложението му за съобщения. Москва се отказа от опита да "национализира" канала му през 2020 г.

Павел Дуров не каза къде се е случил предполагаемият опит за отравяне. През 2017 г. руският предприемач се мести да живее в Дубай, където е обитавал различни имоти под наем.

Разследващият журналист Христо Грозев заяви, че симптомите, описани от Дуров, са съвместими с отравяне с нервнопаралитично вещество. Българският журналист разследва отравянето на Сергей и Юлия Скрипал във Великобритания през 2018 г. и отравянето на критика на Кремъл Алексей Навални през 2020 г. за разследващата агенция с отворен код Bellingcat.

В интервюто си Дуров казва още, че при опита за отравянето му, е изпитвал силна болка, прогресивна загуба на зрение и слух, изключително затруднено дишане и непоносима слабост.

Христо Грозев призова Дуров да разкрие повече подробности за опита си за отравяне, "за да може да се разбере какво се е случило с него и кой стои зад този опит за отравяне".

Павел Дуров има гражданство на Франция и Обединените арабски емирства. Той беше арестуван в Париж през 2024 г., след като отказа на френските власти достъп до съдържание в Telegram. По-късно 40-годишният милиардер беше освободен под гаранция, но му беше забранено да напуска Франция.