Oстава бедственото положение в Несебър и Царево

В събота продължават работата по отстраняване на щетите, нанесени от обилните валежи от дъжд и сняг из страната през седмицата.
Придошлите води следствие от пороите отнеха три човешки живота по Южното Черноморие - мъж беше открит в подземния етаж на хотел във ваканционното селище "Елените", тракторист-доброволец беше отнесен от приливна вълна, а граничен полицай загина в морето след преобръщане на лодката, с която е издирвал бедстващи хора.
Започнати са три отделни досъдебни производства от Окръжната прокуратура - Бургас за тримата загинали.
Хората от хотелите в "Елените" са евакуирани и настанени в почивни бази, в пенсионерския клуб и в училището в Свети Влас.
Остава в сила обявеното бедствено положение в общините Несебър и Царево, а в община Етрополе беше обявено частично бедствено положение заради валежите, предизвикали падането на дървете, които блокираха пътища и корита на реки. На места се съобщава и за проблеми с електрозахранването, съобщи БНР.
“Наблюдавахме водна стихия по-силна от бедствието през 2023 г. Окончателните данни от станцията в село Изгрев показват 450 л/кв. м. вода, която се стече само за няколко часа. Всички дерета са почистени няколко пъти”, каза Марин Киров, кмет на община Царево.
По думите му щетите в общината са за около 50 млн. лв.
“Основният проблем с река Черна не е почистването. Реката е почистена 2 пъти. Тук основният проблем е цялостната корекция на реката от устието на морето по посока село Изгрев, за да се хванат всички тези води от Странджа. Общината е подавала този обект към междуведомствена комисия, но финансиране няма. Докато не бъде извършена цялостна корекция, това ще се повтаря. Всички мостови съоръжения издържаха, но ако не се направи корекция, ще рухнат“, допълни той пред бТВ .
Продължава работата и по възстановяването на тока в няколко общини на област Монтана, както и в отделни селища в общините Земен и Трън, където след падналия предната нощ сняг обстановката постепенно се нормализира. Продължава и разчистването на паднали дървета.
Все още е затворен проходът "Петрохан".
Колкото Средиземно море става по-горещо толкова циклоните ще стават по често и по мощни.
