Остра международна реакция заради приземяването на самолет на RyanAir от Беларус

Остра международна реакция предизвика решението на беларуските власти да приземят самолет на компанията RyanAir в неделя вечерта. Машината бе принудена да кацне на летището в Минск, а пътуващият на борда журналист Роман Протасевич бе арестуван. 26-годишният мъж работи за новинарския портал "Нехта", който отразява антиправителствените протести и критикува президента Александър Лукашенко. Протасевич бе задържан заедно с приятелката си и му бяха повдигнати обвинения.

Отвличане и заложници

Режимът в Минск изпозлва разузнавателни агенции и изтребители и отвлича цял самолет с граждански полет, за да вземе за заложник активист, блогър и стипендиант на международна програма по журналистика, заяви опозоционният лидер Светлана Тихоновска.

Самолетът, изпълняващ полет от Атина до Вилнюс бе приземен принудително, след като белоруските власти вдигнаха изтребител МиГ-29. Оправданието бе сигнал за бомба каквато не бе открита. Според зам.-командира на беларуските ВВС ген. Андрей Гурцевич задачата е била да "асистира за безопасното приземяване на гражданския самолет".

Роман Протасевич по време на протест през 2017 г.

Международно разследване

Инцидентът влезе в дневния ред на Европейския парламент. Върховният представител по външната политика Жозеп Борел призова за международно разследване на инцидента. Малко по-късно той заяви, че ЕС държи отговорни беларуските власти за сигурността на пътниците.

We hold the government of Belarus responsable for the security of all passengers and the aircraft.

ALL passengers must be able to continue their travel immediately. (2/2)