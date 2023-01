"Освободете леопардите". Протест в Берлин за даване на танковете на Украйна

Няколко хиляди души се събраха в петък вечерта пред Бундестага в Берлин на протест с искане за предоставяне на модерни германски танскове Leopard 2 на Украйна. Демонстрацията бе под мотото “Освободете Леопардите“, след като разговорите във военновъздушната база Рамщайн приключиха без споразумение

До този момент германското правителство упорито не желае да даде съгласие за доставка на танкове за Украйна, въпреки настояването на редица европейски страни, включително Полша.В събота бе съобщено, че украински войници ще бъдат обучавани за работа с Leopard 2 в Полша, въпреки съпротивата на Германия да предостави машините.

В кулоарите на конференцията в Рамщайн германскитя министър на отбраната Борис Писториус обяви, че е издал заповед за проверка на наличието и броя на Leopards, притежавани от Германия, но това не се възприема като пробив.

Същия ден в германската столица се проведоха протести срещу бездействието на германското правителството по въпроса с танковете.

Демонстрантите издигнаха лозунги като “Освободете леопардите“, а участниците скандираха: „Позор!Срам!Срам!".

“Протестирам, защото съм разочарована, че Украйна все още не получава оръжията, от които се нуждае, за да спечели тази война, да сложи край на тази ужасна война.Имат нужда от повече танкове.Никога не съм мислила, че ще протестирам за доставката на танкове, но Украйна трябва да може да се защитава“, казва Сабине, която е една от участничките в протеста, цитирана от Ройтерс.

Leopard 2 е първият масово произвеждан западен танк, който е включен в така нареченото трето следвоенно поколение.Най-произвежданата версия на танка е Leopard 2A4.В момента последната версия на Leopard е 2A7.

През тази седмица Великобритания обяви, че изпраща 14 от своите танкове Challenger 2на Украйна. Машината е известна с тежката си броня, която осигурява защита срещу повечето противотанкови оръжия.

В събота британското Министерство на отбраната публикува видеоклип от зрелищнио учение с танковете на полигон.