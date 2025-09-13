Освободиха от затвора лидера на "Златна зора" Никос Михалолякос

Лидерът на гръцката неонацистка партия "Златна зора", която бе призната от съда за терористична организация, Никос Михалолякос беше освободен от затвора след решение на съдебен състав в град Ламия, съобщава БТА.
През октомври 2020 г. Никос Михалолякос беше осъден на 13 години затвор за създаването и ръководството на престъпна организация, след като съдът доказа участието му в организиране на множество престъпления от омраза срещу политически противници и мигранти .
"Златна зора" - организация, възникнала като неонацистка група през 1980-те години, се издигна до трета политическа сила в Гърция която се издигна до третата политическа сила в Гърция по време на голямата финансова криза в страната миналото десетилетие.
Михалолякос ще остане под домашен арест в дома си в северното атинско предградие Пефки и трябва да се явява в полицейското управление всеки месец през следващите три години. В молбата си за предсрочно излизане от затвора 67-годишният Михалолякос се е позовал на здравословни причини.
Решението идва повече от година след освобождаването му за кратко през май 2024 г., което беше преразгледано месец по-късно. Тогава той беше върнат зад решетките, след като продължи да възхвалява и подкрепя вдъхновената от нацистите идеология на неговата партия.
Единайсет други бивши депутати от "Златна зора" бяха осъдени на между пет и седем години затвор за членство в престъпна организация, а привърженик на партията получи доживотна присъда за убийството на рапъра с леви убеждения Павлос Фисас през 2013 г, което доведе до започването на разследване срещу партията.
Майката на Фисас заяви пред медиите, че няма доверие в правосъдието на държава, която освобождава фашисти, а лидерите на левите партии заявиха, че освобождаването на Михалолякос, дори и под домашен арест, е риск за демокрацията в страната.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
5 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Сега последно за екскурзията, тая безплатната до Северна Корея , която се организира от форума - последно къде е тетрадката със списъка ? Защото аз искам да запиша и кака ? Не се правете на луди , знам че освен мъжете си , записахте и тъщите, комшиите... Нещо , на което нямате право !!! Аман от българи значи !!!!!!! Като има нещо безплатно и айде юруш... Не ме интересува аз без кака не тръгвам !!!
А в България Шайката пази даже депутатските имунитети на нашите нацита от руската банда на Копейките. Коъм да не падне от главите на тия руски фашаги. Затова пък е затворен човек от европейските цивилизовани българи по очевидно скалъпени обвинения от "една ПКП жена каза" и специално скалъпен "съдебен" състав.
Либерална мъка, мъка, мъка либерална. Не е лесно да си либер..ст последните дни.
Свестен човек ,много хубаво пее "Джелем Джелем" :/
Къса памет, лъжехуманизъм и съдии със съмнителна мотивация