Освободиха от затвора лидера на "Златна зора" Никос Михалолякос

Лидерът на гръцката неонацистка партия "Златна зора", която бе призната от съда за терористична организация, Никос Михалолякос беше освободен от затвора след решение на съдебен състав в град Ламия, съобщава БТА.

През октомври 2020 г. Никос Михалолякос беше осъден на 13 години затвор за създаването и ръководството на престъпна организация, след като съдът доказа участието му в организиране на множество престъпления от омраза срещу политически противници и мигранти .

"Златна зора" - организация, възникнала като неонацистка група през 1980-те години, се издигна до трета политическа сила в Гърция която се издигна до третата политическа сила в Гърция по време на голямата финансова криза в страната миналото десетилетие.

Михалолякос ще остане под домашен арест в дома си в северното атинско предградие Пефки и трябва да се явява в полицейското управление всеки месец през следващите три години. В молбата си за предсрочно излизане от затвора 67-годишният Михалолякос се е позовал на здравословни причини.

Решението идва повече от година след освобождаването му за кратко през май 2024 г., което беше преразгледано месец по-късно. Тогава той беше върнат зад решетките, след като продължи да възхвалява и подкрепя вдъхновената от нацистите идеология на неговата партия.

Единайсет други бивши депутати от "Златна зора" бяха осъдени на между пет и седем години затвор за членство в престъпна организация, а привърженик на партията получи доживотна присъда за убийството на рапъра с леви убеждения Павлос Фисас през 2013 г, което доведе до започването на разследване срещу партията.

Майката на Фисас заяви пред медиите, че няма доверие в правосъдието на държава, която освобождава фашисти, а лидерите на левите партии заявиха, че освобождаването на Михалолякос, дори и под домашен арест, е риск за демокрацията в страната.