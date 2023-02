От балони за шпионаж, през НЛО и боклук до "Мъже в черно". Какво лети в небето над САЩ?

Амириканските военни никога досега не бяха сваляли обекти от американското въздушно пространство, преди да направят това с китайския балон над Южна Каролина по-рано този месец. Сега това се случва почти всеки ден.

Внезапната вълна от американски самолети, взривяващи неидентифицирани обекти с мистериозен произход в небето, провокира голямо объркване, а служители на Пентагона бяха принудени да отговарят на въпроси в неделя вечерта, точно когато американците се настройваха за втората четвърт на Супербоул.

Един репортер дори попита дали е възможно обектите да са изпратени от извънземни?.

"Ще оставя разузнавателната общност и контраразузнавателната общност да изяснят това. Нищо не изключвам", каза генерал Глен Ван Херк, командир на Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана.

Но в по-късни интервюта служители от националната сигурност се отнесоха скептично към всякакви допускания, че свалените от военновъздушните сили обекти са били някакъв вид извънземни посетители. По думите на висш служител никой не мисли, че тези обекти са нещо друго освен устройства, създадени на Земята, посочва "Ню Йорк таймс".

Така или иначе темата какво лети в небето на САЩ доведе до вълна от майтапи в туитъра на Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана.

“Здравей, NORAD. С това продължаващо извънземно нашествие, което имаме, бих искал да отбележа, че имам няколко хиляди часа игра в x-com ufo protection и продължението от 2012 г., enemy unknown, и x-com 2. Пишете ми, ако имате нужда от помощ за формулиране на стратегии срещу извънземното нашествие”, пише например един от потребителите.

